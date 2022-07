Lyt til artiklen

Det blev tre kampe, og så farvel for de danske kvinder, som sent tabte 0-1 til Spanien i lørdagens skæbnekamp.

De danske kvinder havde ellers enorm ære af kampen og skulle i den grad have scoret et, hvis ikke flere, mål i opgøret, hvor de gigantiske favoritter fra Spanien i store dele af kampen blev holdt fra fadet, indtil de fik hul på bylden til allersidst.

Hvor var det bare tæt på, sad man og tænkte undervejs, da både Karen Holmgaard og Nadia Nadim for anden kamp i træk havde store chancer til at score, men når det ikke lykkes, ja, så bliver det altså bare svært at hente en sejr, som var den eneste løsning for danskerne lørdag.

Nu går turen hjem fra England, da Tyskland og Spanien bliver de to hold, som snupper kvartfinalebilletterne.

Herunder får du B.T.s dom over de danske spillere i opgøret mod Spanien.

See it, say it, sorted. Den danske keeper lod til at have taget udtrykket fra undergrunden i London til sig, for hun klarede de fleste farer med en fantastisk ro, som spredte sig til resten af det velspillende danske forsvar. Havde dog en lille kabelforstyrrelse i første halvleg, da hun tabte et indlæg, men heldigvis for hende reddede holdkammeraterne hende - og så diskede hun selv op med en klasseredning på et langskud i anden halvleg. Var chanceløs på målet, der blev headet over i det lange hjørne, hvor hun kom fra.

Krigeren fik sig en tur til højre i det danske midterforsvar, hvor hun ikke er lige så beskyttet, som hun er, når hun spiller i midten. Det betød mere bevægelse, men Ballisager klarede opgaven stærkt, og satte i første halvleg en dunder-tackling ind, der sendte en spanier til kort siesta. Muy bien, Stine!

Hun har lige skiftet den store London-klub Arsenal ud med svenske Hammarby, og lørdag aften fik den bundrutinerede viceanfører chancen fra start – og hold nu op, hvor var det en fornøjelse at se hende smide den ene bold efter den anden ud af det danske felt og være i fuldstændig kontrol over begivenhederne. Spanierne øste boldene ind mod Boye og co., og viceanføreren leverede blandt andet også en redning på stregen – stærk, stærk kamp, der dog skæmmes af det sene spanske mål.

Dos Seveckes, por favor! Everton-forsvareren spillede en så fin kamp, at man godt kunne bruge to af hende. Ligesom sine kollegaer, Ballisager og Boye, blev der clearet bolde til den helt store guldmedalje, og Sevecke, som spillede i den 'forkerte' side til hendes højre ben gjorde sig tilmed også konstant til rådighed, når Lene Christensen eller Katrine Veje skulle af med bolden.

Hun okser altid rundt, og som en af de danskere, der løber allermest, er der sjældent noget at udsætte på arbejdsindsatsen fra højrebacken. Havde i dag en noget mere defensiv rolle mod de stærke spaniere og var involveret i et par vigtige aktioner der – og så var hun fuldstændig ligeglad med, at hun fik lavet en tunnel på sig. For hun løb bare op i den anden ende og klaskede en lige tilbage mod spanierne. Den form for afregning kan vi lide! Skiftet ud efter 73 minutter.

Kære Karen, du kan vist bare åbne en konto hos Pernille Harder, for du skylder altså lidt efterhånden. For anden kamp i træk satte den danske stjerne Holmgaard op, men igen kløjedes Holmgaard i lækkerbiskenerne foran kassen. Men hvad hun ikke leverede foran kassen, leverede hun arbejdsmæssigt på midten, og det fik spanierne til at være trætte af Holmgaard, som var hun en lunken sangria.

Juventus-midtbanespilleren var for tredje gang i træk i startopstillingen på midten af banen. Under pandehjelmen sidder der en født leder, som går forrest og kæmper rundt for det danske hold. Det ser ikke altid lige elegant ud, og det blev - igen - til et par farlige boldtab på midten, men hun havde stor andel i, at de spanske favoritter havde det så svært mod den danske jerndefensiv helt ind i overtiden.

Hun er barndomsven med Christian Eriksen og Rasmus Falk, og det giver sig altså til udtryk, når man ser den rutinerede forsvarer spille bold. Hun har det som et barn i en slikbutik, når hun får bolden og skaber flere fine ting, men hendes hang til at holde på læderbolsjet gav også flere problemer mod de hurtige spaniere, der snuppede lækkerierne fra Veje et par gange. Fik solid hjælp til sine defensive pligter af Sevecke. Skiftet ud efter 79 minutter.

Som en arrig tyr, der var lukket ud af sit bur, jagtede hun rundt efter læderklatten, når de spanske fægtere dirigerede spillet og viftede med bolden for næsen af Rikke Marie Madsen. Hun virker utrættelig i sit presspil, som er hendes klart største force, og så var hun ved at sætte Pernille Harder godt op i første halvleg efter en erobring, men Harders mulighed løb ud i sandet. Skiftet ud efter 73 minutter.

Hun er tidligere Ballon d'Or-vinder, og det er altså bare til at se hendes vanvittige topniveau, når hun spiller med sine holdkammerater på det danske landshold. Ofte er hun et skridt foran i tanke og handling, og det efterlader til tider Harder noget frustreret. Var meget alene i den danske angrebslinje i dag, men alligevel formåede hun at skabe så meget, at hun skulle have haft tre oplæg og med lidt mere præcision et mål, da hun sendte et lob for langt over efter en friløber.

Hun er blevet student, hun har haft fødselsdag, hun har fået EM-debut med et rødt kort oveni. Det har været en begivenhedsrig sommer for det danske stortalent, som fik chancen i startopstillingen og bidrog til flere gode passager med bolden, som var livsvigtige for Danmark. Højdepunktet var, da hun gav Spaniens Ona Battle en salsalektion, da hun efter tre driblinger, efterlod hende fuldstændig rundtosset. Fin kamp, der endte med udskiftning efter 58 minutter.

---------

Sanne Troelsgaard kom tidligt ind i første halvleg og var hurtigt involveret i at holde spanierne fra døren i feltet, hvor bolden flere gange hoppede og dansede faretruende. Udmærket indhop.

Den danske cheftræner lagde hovedet på blokken med hele fire udskiftninger til skæbnekampen mod Spanien, hvor normale startere som Sanne Troelsgaard, Signe Bruun og Sofie Svava sad ude, og det gav i den grad pote, da Danmark lagde virkelig stærkt og organiseret fra land. Der blev også skabt chancer, som skulle have givet mål, inden Spanien til sidst satte dødsstødet ind efter en dansk opdækningsfejl. En kamp, som Danmark havde meget ære i, og det er han nok ganske stolt over, når han får lagt skuffelsen.