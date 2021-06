Den helt store spænding dagen før Danmarks første kamp ved EM-slutrunden i fodbold er nærmest ikke resultatet af den yderst vigtige kamp.

I stedet drejer det sig om, hvor mange fans der kan få billet til den første kamp og efterfølgende kampe. Og DBU er klar med gode nyheder.

Det erfarer B.T.

Der vil nemlig være mulighed for at lukke hele 25.000 tilskuere ind til Danmarks anden og tredje kamp.

Det giver omkring 9100 ekstra billetter til kampene.

Yderligere er der også lidt gode nyheder, når det kommer til lørdagens Finlands-kamp.

Det fortæller DBUs fankoordinator, Anders Hagen.

»Når det kommer til Finland-kampen, så arbejder vi på lidt ekstra billetter til de danske fans. Det er ikke mange, men vi regner med lidt flere i løbet af dagen,« siger han med henvisning til, at DBU har fået et lille ekstra antal billetter i restsalg.

Der er dermed ikke tale om, at der kommer flere end de allerede planlagte 15.900 tilskuere i Parken lørdag.

Danmarks kampe i Parken mod Belgien og Rusland spilles henholdsvis 17. juni og 21. juni.

I forbindelse med den yderligere genåbning af Danmark, blev det slået fast, at man fra politisk hånd gav grønt lys til sammenlagt 25.000 tilskuere i Parken.

Udmeldingen kom dog så sent, at det ikke var muligt for DBU og UEFA at nå at få de mange ekstra tilskuere på plads til lørdagens kamp mod Finland.

Samtidig fortalte de, at deres håb var, at få fyldt Parken med 25.000 roligans til de efterfølgende kampe. Men det var deres håb.

Og det er det håb, som nu er realiseret, da DBU har formået at få det logistiske på plads, så der kan lukkes yderligere op for tilskuere i de resterende kampe i Danmarks pulje.