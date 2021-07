Kasper Hjulmand sagde det meget godt på et tidspunkt, da han mente, der var for meget fokus på de spillere, der startede kampene. Prøv at kigge på, hvem der slutter på banen, sagde han.

Dermed antydede landstræneren, at han så småt er gået i gang med et generationsskifte. Ikke fordi der er en række af stamspillerne, der ikke længere leverer varen. Mere fordi der er en række marginalspillere, der bliver vanskelige at holde tilbage.

Indtil videre er Hjulmand gået lempeligt til værks. Han overtog et særdeles velfungerende hold i efteråret 2020, og det er kun Henrik Dalsgaard og Lasse Schöne fra den gamle garde, der er blevet frasorteret.

Der var ikke grund til at sige farvel til flere, for de øvrige af Åge Hareides betroede folk gør det fortsat fortrinligt. Til gengæld har det vist sig, at det bliver sværere og sværere at holde de nye spillere tilbage. Der bliver lagt pres på alle stamspillere på nær Kasper Schmeichel.

...jeg kan konstatere, at Wass og Delaney er blevet skiftet ud hver gang. De to skal oppe sig for at beholde en fast plads på holdet... Morten Bruun

Kasper Hjulmand må betegnes som en meget proaktiv træner, og man bør notere sig, at han i alle Danmarks fire kampe ved slutrunden har benyttet sig af alle sine fem indskiftningsmuligheder.

Mikkel Damsgaard falder selvfølgelig i øjnene, fordi han har været med fra start i de seneste tre kampe, men det er værd at lægge mærke til, at der er blevet så meget spilletid til Mathias Jensen, Christian Nørgaard, Andreas Skov Olsen og Joachim Andersen. Ingen af dem var i spil under Åge Hareide.

Og så kan jeg desuden konstatere, at Daniel Wass og Thomas Delaney er blevet skiftet ud hver gang. De to skal oppe sig for at beholde en fast plads på holdet.

Senest har Kasper Dolberg også for alvor meldt sig ind i kampen om de forreste positioner. Så sent som i marts var Jonas Wind selvskreven, så spillere som Yussuf Poulsen og Martin Braithwaite bliver i øjeblikket åndet i nakken. Der er masser af arvtagere. I den forbindelse skal det også nævnes, at det danske U21-landshold har gjort det fremragende i det sidste års tid. De var marginaler fra en EM-semifinale for kort tid siden.

Foto: FRIEDEMANN VOGEL Vis mere Foto: FRIEDEMANN VOGEL

Sagen er jo også den, at der lige nu er en vis risiko for, at Christian Eriksen ikke vender tilbage til det danske landshold. Det er ikke noget, der bliver italesat i den aktuelle fortælling om det danske landshold, men det er et sandsynligt scenarie, at den mest indflydelsesrige spiller i det seneste årti ikke får flere landskampe. Det skal Kasper Hjulmand forholde sig til. Og det gør han også.

Eriksens fravær gør det mere oplagt at spille med tre centrale forsvarsspillere, fordi vi ikke længere har den oplagte tier til vores ellers mest benyttede 4-3-3-system. Mikkel Damsgaard vil mindst lige så gerne operere med udgangspunkt på kanten.

Ligesom Andreas Christensen har vist sig at være den ideelle overgangsspiller, der gør, at landsholdet kan skifte formation fra det ene øjeblik til det andet. Uden at skulle skifte ud.

Det bliver næppe i løbet af denne sommers EM-slutrunde, at Kasper Hjulmand vil foretage nogle dramatiske fravalg. Indtil videre har han ikke sat spillere af holdet. Han har kunnet nøjes med at erstatte spillere, han ikke havde til rådighed. Først Eriksen. Dernæst Yussuf Poulsen og Daniel Wass.

Man kan satse entydigt på de samme spillere, indtil de til sidst er for gamle eller for dårlige, eller man kan foretage et glidende generationsskifte Morten Bruun

Hans øvrige dispositioner har haft karakter af tilvalg og har kunnet forklares med formationsændringer og træthed. I tilfældet Delaney er der jo en verden til forskel på at blive sat på bænken og på at blive taget ud i løbet af anden halvleg. Det sidste er en justering. Det første et decideret fravalg.

Det er dygtigt gjort af Hjulmand allerede nu at forberede den periode, der kommer. Der er jo kun halvandet og tre år til de næste store slutrunder, og her kan landsholdet ikke regne med at have alle de aktuelle spillere til sin rådighed. Hvor længe holder for eksempel anfører Simon Kjær?

Sådan er fodboldlivet jo, men der er mange måder at forberede de nye tider på. Man kan satse entydigt på de samme spillere, indtil de til sidst er for gamle eller for dårlige, eller man kan foretage et glidende generationsskifte.

Kasper Hjulmand er i fuld gang med det sidste. Så når EM-slutrunden 2021 er færdig, vil landsholdet have 18-20 spillere, der er rustet til de kommende års opgaver. Ikke kun en 13-14 stykker.