En bagersvend fra Skanderborg gjorde i 1992 sit livs røverkøb.

Danmark havde kikset kvalifikationen til EM-slutrunden i Sverige. Laudrup-brødrene gik forrest i en boykot af landstræner Richard Møller Nielsen, og de fleste danskere gjorde klar til endnu en sportssommer, hvor vores tyske naboer formentlig ville løbe med sejren igen.

Og så var der 24-årige Brian Aagaard fra Skanderborg, der uden at vide det pludselig ramte jackpot.

Brian Aagaard gjorde i 1992 sit livs røverkøb, da han købte billet til EM-finalen, længe før Danmark overhovedet var med til EM. Foto: Privatfoto Vis mere Brian Aagaard gjorde i 1992 sit livs røverkøb, da han købte billet til EM-finalen, længe før Danmark overhovedet var med til EM. Foto: Privatfoto

I den forbindelse fortæller Brian Aagaard her historien om, hvordan han i 1992 ved at planlægge sin sommerferie i god tid endte med at spare mange tusind kroner.

»EM-slutrunden skulle jo holdes i Sverige. Jeg havde snakket med min kammerat Simon om, at EM nok aldrig ville komme tættere på, så vi købte billetter til en række kampe på det tidpsunkt, hvor det stadig var meningen, at Jugoslavien skulle være med,« fortæller Brian Aagaard, der godt kunne lide Hollands landshold og derfor gik efter at følge deres kampe.

»Vi gav 100 kroner for puljekampene og semifinalen og så 125 kroner for billet til finalen,« fortæller han videre om det, der skulle vise sig at være et ualmindelig godt køb.

Sommeren, vi aldrig glemmer. Foto: PALLE HEDEMANN Vis mere Sommeren, vi aldrig glemmer. Foto: PALLE HEDEMANN

I løbet af foråret blev Jugoslavien nemlig som bekendt trukket ud af EM og erstattet med Danmark, da der var udbrudt borgerkrig på Balkan.

Udskældte Richard Møller Nielsens tropper tog afsted og overraskede stort, og for hver kamp de spillede, blev Brian Aagaards billetter mere og mere rødglødende på sortbørsmarkedet.

»Efter sejren over Frankrig sejlede Malmø fuldstændig i danskere. Vi kunne slet ikke tale, da vi kørte hjem, fordi vi havde sunget og skreget hele natten,« husker Brian Aagaard tilbage på den sidste puljekamp, der mirakuløst sendte Danmark i semifinalen.

Herefter eksploderede fodboldfeberen hjemme i Danmark, og da Holland også blev besejret, og de forsvarende verdensmestre fra Tyskland ventede i finalen, væltede det med danske roligans ind i Sverige, der ville være en del af festen.

»Der var en, der ville give 2.500 kroner for min billet,« fortæller Brian Aagaard med et grin.

Han overvejede i et svagt øjeblik at sælge sin billet og så bare se finalen på en bar, da han tænkte, at Danmark ikke havde en chance mod tyskerne. I dag er han glad for, at han ikke lod sig friste.

»Jeg kan huske, at jeg smuglede et romerlys med ind på stadion. Jeg havde gemt det nede i skridtet, og da kontrolløren var en kvinde, gik hun ikke så tæt på. Jeg tændte det, da John 'Faxe' Jensen' scorede til 1-0,« fortæller Brian Aagaard begejstret.

Flemming Povlsen med EM-pokalen efter sejren over Tyskland. Foto: Palle Hedemann Vis mere Flemming Povlsen med EM-pokalen efter sejren over Tyskland. Foto: Palle Hedemann

Efter semifinalen havde han overtalt sin kammerat Carsten Holst til at tage turen fra Skanderborg til Göteborg.

»Jeg er næsten ked af at sige det i dag, men jeg betalte 1.700 kroner for en billet til finalen. Det var altså mange penge i 1992,« fortæller Carsten Holst, der mødte sin ven i et sandt ragnarok af danske og tyske fodboldfans foran Nya Ullevi Stadion.

»Der var masser af sortbørshajer. Jeg kan huske, at der var en tysker, der fik bank for at prøve at stjæle en billet fra en af dem,« fortæller han med et grin.

Carsten og Brian på stadion, da Danmark slår Tyskland 2-0 i EM-finalen i 1992. Udklippet har Carsten hængende i sit hjem i Skanderborg. Han har venligst udlånt det til B.T. Foto: Carsten Holst/Ukendt Vis mere Carsten og Brian på stadion, da Danmark slår Tyskland 2-0 i EM-finalen i 1992. Udklippet har Carsten hængende i sit hjem i Skanderborg. Han har venligst udlånt det til B.T. Foto: Carsten Holst/Ukendt

For Brian Aagaard og Carsten Holst blev det en oplevelse for livet. Meget fra selve finalekampen står i dag lidt sløret hen, men de glemmer aldrig efterfesten og færgeturen tilbage til Danmark om natten.

»Det var helt vildt. Vi var så mange danskere, og der blev danset og sunget til 'We Are the Champions' og 'Vi er røde, vi er hvide'. Jeg kørte videre ned til nogen venner, der boede ved Kolding, og det var så fedt at se, at der hang dannebrogsflag på alle broer langs motorvejen. Det er en af de fedeste oplevelser i mit liv,« slutter Brian Aagaard.

