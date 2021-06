Der er en rund fødselsdag i landsholdslejren lørdag.

For på Grundlovsdag og Fars Dag runder Martin Braithwaite nemlig et skarpt hjørne, da Barcelona-angriberen fylder 30 år.

Fødselsdagen bliver dog en anelse anderledes, end hvordan andre 30-års fødselsdage ellers plejer at være, da den danske stjerne ikke kan se sin familie på grund af coronaboblen, som EM-truppen netop er trådt ind i.

»Det da specielt, at jeg ikke kan fejre den med min familie. Men det er en del af dét at være fodboldspiller,« siger Martin Braithwaite på et pressemøde forud for søndagens venskabskamp mod Bosnien-Hercegovina.

30-årige Martin Braithwaite. Foto: CHRISTOF STACHE

Han peger desuden på, at savnet til familien er noget, som fodboldspillere bare må leve med, mens karrieren er i gang:

»Folk forstår ikke altid, hvad der ligger bag det at være fodboldspiller, men en del af det er at være væk fra familien. Der er en masse ting, man skal ofre.«

Hvordan har dine holdkammerater fejret dig i landsholdslejren?

»Stille og roligt. Men en masse fodbold, som jeg elsker. Vi er tit samlet i juni, så er jeg vant til at være sammen med de her gutter på min fødselsdag.«

Den danske landsholdsstjerne møder søndag aften Bosnien-Hercegovina i den sidste test, inden det går løs mod Finland i den første EM-kamp om en uge.

