»Vi var allesammen ved at miste en ven og en holdkammerat. Det er ikke noget, man går på banen og tænker over, det er en glæde at være på fodboldbanen.«

Sådan sagde Martin Braithwaite til TV 2 mandag, to dage efter Danmarks mareridtsstart ved EM.

Få minutter inden pausen i lørdagens kamp mod Finland kollapsede Christian Eriksen midt på banen. Efter minutter der føltes som timer, blev Inter-stjernen båret af banen efter at have fået hjertemassage, mens resten af holdet slog en ring om den 29-årige spiller.

Og det var en tydelig berørt spiller, der talte til tv-kanalen med røde og våde øjne.

Danmarks Kasper Schmeichel, Danmarks Martin Braithwaite, Danmarks Yussuf Yurary Poulsen og Danmarks Thomas Delaney under kampen mellem Danmark og Finland i gruppe B under EURO2020 i Parken i København, lørdag den 12. juni 2021.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Mens Christian Eriksen lå i græsset og kæmpede for sit liv, foldede Martin Barithwaite hænderne sammen og bad en stille bøn.

»Jeg prøver at gøre det eneste jeg kan for at hjælpe ham i det moment,« sagde Braithwaite, der derefter brød sammen.

Efter kampen har spillerne modtaget krisehjælp, og søndag gjaldt det om at komme sig.

Mandag skal holdet tilbage til træningen, og det er faktisk noget, Barcelona-spilleren har set frem til. Det sagde han til DR.

»Jeg kan kun snakke for mig selv. Man kan slå hjernen lidt fra, så jeg ser frem til at komme ud at træne. Når man sidder alene, så er der en masse tanker, der er en masse billeder, der går gennem hovedet på en, som man helst vil undgå.«

Mandag var der ikke yderligere nyt om Eriksens tilstand, som fortsat er på Rigshospitalet, er stabil og har det godt efter omstændighederne.