Fucking heldig. Martin Braithwaite måtte ty til bandeord, da han skulle udtrykke sine følelser efter det vilde drama, der udspillede sig i Parken torsdag aften.

Det var under pressemødet umiddelbart efter kampen, at den danske angriber pludselig fik ild i øjnene med samme kraft, som han også havde haft ild i en vis legemsdel i 90 minutter plus det løse i det hæsblæsende og følelsesladede opgør mod Belgien.

»Undskyld, men jeg er fucking heldig over at spille foran jer og foran hele Danmark. Jeg er sindssygt stolt af at være dansker. Tak alle sammen. Og til alle børnene, så skal I bare arbejde hårdt. Så kan I opnå det her.«

Sådan lød det fra Barcelona-angriberen, da han skulle sætte ord på den støtte, han og landsholdet havde fået fra fansene i det ærgerlige 2-1-nederlag - og i tiden efter Christian Eriksens hjertestop

Soccer Football - Euro 2020 - Group B - Denmark v Belgium - Parken Stadium, Copenhagen, Denmark - June 17, 2021 Denmark's Yussuf Poulsen celebrates scoring their first goal with teammates Pool via REUTERS/Stuart Franklin TPX IMAGES OF THE DAY Foto: STUART FRANKLIN Vis mere Soccer Football - Euro 2020 - Group B - Denmark v Belgium - Parken Stadium, Copenhagen, Denmark - June 17, 2021 Denmark's Yussuf Poulsen celebrates scoring their first goal with teammates Pool via REUTERS/Stuart Franklin TPX IMAGES OF THE DAY Foto: STUART FRANKLIN

De 25.000 tilskuere i Parken gjorde alt for at skabe en suveræn kulisse, og blæste det danske hold frem, og leverede emotionelle øjeblikke, når Eriksen skulle hylde undervejs.

Kampen var et festfyrværkeri af fodbold-fight af ypperste karat, ,men den var selvfølgelig også præget af Eriksen, som fortsat er indlagt på Rigshospitalet efter sit hjertestop mod Finland.

»Det største er at spille herinde i Parken på et fyldt stadion. Det får man aldrig andre steder. Tak til hele Danmark og til alle på det her hold. Jeg glæder mig til mandag. Nu skal vi gøre arbejdet færdigt. Der er ingen grænser for, hvad det her hold kan opnå,« tilføjede Braithwaite.

Han har altså fortsat troen på, at Danmark kan komme videre fra gruppen ved EM trods to nederlag. Det kræver først og fremmest tre point mod Rusland i næste kamp, hvor Parken igen skal lægge græs til Danmarks EM-skæbnekamp.