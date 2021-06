De ikoniske billeder, vi for altid vil huske, står på rad og række efter Christian Eriksens dramatiske kollaps i Parken.

Et af dem er Martin Braithwaites foldede hænder og fokuserede blik. I bøn for sin landsholdskollega og ven.

Nu sætter den danske Barcelona-stjerne ord på den magtesløshed, han følte, mens lægerne kæmpede for at redde Christian Eriksens liv. Og den hjælp han fik ovenfra.

»Det eneste, jeg kunne kontrollere i det moment, var at spørge om hjælp et andet sted fra. Det var det, jeg gjorde.«

Martin Braithwaite i bøn for Christian Eriksen i lørdagens EM-kamp mod Finland. Foto: Søren Bidstrup

Esbjerg-knægten har tidligere forklaret B.T., hvor vigtig Gud og kristendommen er for ham. Det gjorde han, da det næsten uvirkelige skifte til Barcelona kort inde i 2020 blev en realitet – med Guds hjælp.

»Det er 100 procent Gud, der står for det her. Alt er op til de højere magter,« forklarede Martin Braithwaite og åbnede for en side af sig selv, få danskere har kendt til.

»Jeg har altid været meget religiøs, men har holdt det for mig selv. Dog har jeg altid talt om det i andre vendinger. Jeg har ikke haft brug for at gå ud og sige det og tale om det,« forklarede han og fortsatte:

»Det har jeg altid været ligeglad med. Min religion er noget, jeg har fra min far, der altid har skubbet mig i den retning. Han er katolsk og sørger for, at jeg altid skal huske at takke Gud, og det gør jeg,« pointerer Martin Braithwaite.

De danske landsholdsspillere danner en menneskering om Christian Eriksen, der modtager behandling. Foto: JONATHAN NACKSTRAND

Den 30-årige fodboldspiller lægger ikke skjul på, at bønnen kan ændre på tingene. At han mener, Gud kan hjælpe til, når der er allermest brug for det.

»Når du tror på nogle ting dybt, og du beder om tingene fra Gud, så giver han dig det, fordi du er et af hans børn. Gud skal nok give dig, hvad end du vil have. Men du er nødt til at have en tro på tingene, og gør du det, er det ham, der bestemmer, hvad der kommer til at ske.«

For danskeren har den eventyrlige vej til at danne angrebstrio med Lionel Messi og Antoine Griezmann gået fra Esbjerg gennem Toulouse, Middlesbrough, Bordeaux til Leganés og så til Barcelona.

Ikke just nogen vej, der normalt tilskriver, at man ender i den mest eksponerede klub i verden.

Men for Martin Braithwaite har det været afgørende, at én bestemt oppefra har beskyttet ham og ikke mindst guidet ham, når han har bedt om det.

»Jeg føler ikke, vi mennesker bare lever en skæbne, hvor vi blot er mus, der render rundt, og hvor det allerede er forudbestemt, hvad vi skal. Nej, du styrer faktisk, hvad du kan opnå,« forklarede han efter skiftet og uddybede:

»Jeg er kristen, og jeg læser Bibelen og mange ting. I meget af det er der skjulte beskeder, der fortæller os, hvordan vi kan modtage alle de fantastiske ting i livet, for i princippet er alt i verden vores. Men vi skal turde tiltrække det,« forklarer han.

Ligesom selvtillid avler selvtillid, og det modsatte skaber usikkerhed i fodbold, drager Martin Braithwaite paralleller til livet uden for grønsværen.

Martin Braithwaite under mandagens træning i Helsingør. Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg tror også på Law of Attraction. Det er også Gud. At det, du tænker på, det tiltrækker du. Så er der mange mennesker, der ikke forstår, at når deres fokus er på negative ting, og de vil slagte folk bag deres ryg og så videre, så er det en ond spiral.«

»For det, du gør, og den person, du er, det er også det, du får tilbage. Det er en cirkel, og det er det, Gud giver dig, og det er derfor, at han siger, man skal være god ved sine næste.«

Christian Eriksen er fortsat indlagt på Rigshospitalet, efter han blev genoplivet af det tililende lægepersonale i lørdagens kamp. Hans tilstand er stabil. Han taler og har det godt.

Torsdag går Martin Braithwaite og resten af de heroiske danske landsholdsgutter på banen i den anden gruppekamp, hvor Belgien venter i Parken.