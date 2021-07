Chaufføren falder bagover og lander på kølerhjelmen. Han har lige fået en knytnæve direkte i ansigtet. Nicklas Bendtners knytnæve.

11 timer og 12 minutter efter Københavns Politi har modtaget en anmeldelse om vold mod en hyrevognschauffør, breaker B.T. historien.

Den danske landsholdsspiller, der måneder forinden var blevet vraget til VM, har sendt en taxichauffør på operationsbordet med en brækket kæbe. Historien breder sig med lynets hast til medier verden over.

Og det er også her, Åge Hareide finder ud af, hvad der er sket med Danmarks mest kendte angriber. At Nicklas Bendtner har skrevet et nyt, sort kapitel uden for grønsværen. Den tidligere landstræner mindes den septemberdag tilbage i 2018, hvor han vågner op til nyheden.

Foto: Martin Sylvest

»Jeg læste om episoden med taxachaufføren i avisen. Det var trist at læse. Jeg synes, at det var lidt unødvendigt at ende i den type situation. For det er meget farligt for en kendt person at havne i de situationer. Du kæmper for at undgå dem,« siger Hareide i dag.

Samme dag som nyheden rammer som en bombe, skal det danske landshold spille Nations League-opgør mod Wales.

Den danske landstræner bliver i et interview før kampen spurgt ind til Nicklas Bendtner, og holdningen er klar. Bliver han dømt, har han ikke en fremtid på landsholdet.

De kontante ord fra Åge Hareide skaber overskrifter.

»Min umiddelbare reaktion var, at vi ikke kunne have en voldsmand med på landsholdet, men der vidste vi ikke, hvad der var sket. Det viste sig at være en sag mellem to personer, der havde to forskellige historier om, hvad der var sket,« forklarer han nu.

Små to måneder senere falder dommen i Københavns Byret. Den danske angriber straffes med 50 dages ubetinget fængsel, som han skal afsone med fodlænke i sin lejlighed i København. Nedturen er total.

Efterfølgende gør DBU og Hareide det selv klart, at han kan fortsætte på landsholdet, når han har udstået sin straf, og hvis han fortsat er god nok.

Det er også den overbevisning, Åge Hareide har i dag.

Gør som B.T.s faste EM-kommentator Åge Hareide. Flag for Danmark under hele slutrunden!

»Folk ikke skal have det hængende på sig resten af livet. De får en straf, og så er de færdige med det. De kan stadig være gode mennesker. Det er ikke sådan, at du er ond, fordi du har gjort en dum ting på et tidspunkt. Det var det, jeg mente med det,« forklarer nordmanden.

»Ud fra det kendskab jeg havde til Nicklas i lejren, ville jeg have taget ham med igen på landsholdet, hvis han var god nok. Det var der ingen problemer med.«

Nicklas Bendtners sidste landskamp endte dog alligevel med at blive mod Chile 27. marts 2018. Et halvt år før taxaepisoden.

»Jeg har ikke talt med Nicklas, siden det skete. Det skete i mit sidste år som landstræner. Jeg har ikke talt med Nicklas om det overhovedet,« fortæller Hareide.

(ARKIV) Nicklas Bendtner under landsholdets træning i Helsingør onsdag den 30 maj 2018. Nicklas Bendtner og Andreas Bjelland når ikke at blive VM-klar. Mike Jensen og Peter Ankersen er også udeladt. Det skriver Ritzau, søndag den 3. juni 2018.. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg sagde dengang, at Nicklas Bendtner er en god dreng. Der kan jeg huske, at der var en ekspert i et tv-studie, der mente, at jeg nærmest var en tosse, når jeg sagde det efter den episode.«

Nicklas Bendtners landsholdskarriere sluttede endeligt med voldsepisoden. Ikke på grund af selve episoden, men som følge af det, den medførte af problemer i Bendtners karriere, der aldrig kom rigtig på sporet igen. Landsholdskarrieren så ellers slut ud nogle år inden allerede.

Han havde ikke de bedste ophold i Wolfsburg og Nottingham Forest, så landsholdet var langt væk. Men Åge Hareide vidste, hvilke kvaliteter Nicklas Bendtner besad, og havde en plan om at hive ham tilbage i rødt og hvidt.

I første omgang for at gøre det klart for ham, at spilletid var altafgørende. Det skete, mens danskeren tørnede ud for Nottingham Forest og ikke ligefrem lignede en mand, der kunne blive landsholdsaktuel igen.

Foto: Liselotte Sabroe

»Vi havde en landsholdssamling, inden vi skulle rejse til Kirin Cup i Japan, hvor Bendtner var hjemme. Der tog jeg ham ind i lejren for at træne med os i nogle dage. Der lærte jeg ham at kende, og der handlede samtalerne meget om spilletid.«

Lidt over et år før voldsdommen falder, ser alt igen lyst for danskeren. På afbud fra Yussuf Poulsen bliver han udtaget til landsholdet efter to års fravær.

Der er kommet mål i Bendtner-støvlerne igen i den norske storklub Rosenborg, hvor angriberen i sin første sæson ender som ligatopscorer.

Og i VM-kvalifikationsopgøret mod Polen sker det så.

Øjeblikket, der sendte Parken i ekstase. Foto: Liselotte Sabroe

Efter 75 minutter løber Andreas Cornelius ud mod bænken, mens Nicklas Bendtner står klar. Et øjeblik, Hareide husker tydeligt.

»Det var første gang, han var inde på mit landshold. Jeg har aldrig nogensinde hørt nogen få så meget jubel, når de kommer ind på et landshold. Det har noget at gøre med, at han var så omtalt – og han var både elsket og hadet. Jeg synes, at det var rigtig flot, at han fik den modtagelse,« siger Hareide i dag.

»Det betød meget for Nicklas, for fodboldpublikummet værdsætter ham som fodboldspiller. Det er det samme, jeg gør. Jeg værdsætter Nicklas som fodboldspiller. Jeg er ikke en person, som skal dømme folk ud fra det, der står i avisen. For mig handlede det derfor om fodboldspilleren, og den del skal han have stor cadeau for.«

Voldsdom eller ej.