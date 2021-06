»Jeg elsker livet og nægter at blive sur og bitter.«

Ordene kommer fra dagens #flagfordanmark-vinder, der om nogen ved, hvad det vil sige, når livet giver én modstand.

For Charlotte Geil har nemlig kæmpet med først sklerose og siden leukæmi, og for seks år siden mistede hun førligheden i højre side af kroppen som konsekvens af sit sygdomsforløb.

»I dag sidder jeg i kørestol og har kun funktion i venstre arm. Jeg elsker livet og nægter at blive sur og bitter. Derfor ledte jeg efter noget, jeg selv kan med én arm,« fortæller Charlotte Geil, der bor på Ærø.

Charlotte Geils fine chokolader.

Hun kom om på den anden side på trods af massiv modstand i livet.

For Charlotte Geil nægtede at give op.

Og hun fandt noget, hun kunne tage sig til, som både glæder hende selv og andre. På trods af alt, hvad hun har været igennem, og selvom hun kun har én funktionsdygtig arm.

»Det blev chokolade, som jeg i dag laver under navnet 1handcooking,« fortæller Charlotte Geil, der viser sine chokolader frem på både Instagram, Facebook og sin hjemmeside.

»Jeg vl gerne vise verden, at selvom livet vælter, og fordi det ikke blev, som man drømte om, så kan man godt få et fantastisk liv.«

Charlotte Geil har i anledning af EM lavet de fineste fodboldchokolader med en særlig lille hyldest til Christian Eriksen.

Charlotte Geil.

