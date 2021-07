Et meget unikt billede. Det var, hvad Bjørn Bindzus fik taget sammen med Christian Eriksen i Tisvilde fredag eftermiddag.

Han lagde det efterfølgende på sin Instagram-profil, og det er det første billede af landsholdsstjernen på de sociale medier, efter han selv postede et billede fra Rigshospitalet den 15. juni.

11-årige Bjørn Bindzus fortæller lørdag formiddag til B.T., at det krævede en del mod at spørge Christian Eriksen om billedet.

»Jeg var nervøs og helt mundlam, da jeg skulle spørge om billedet. Men jeg er stolt over, at jeg gjorde det, og jeg er meget glad i dag.«

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Bjørn Bindzus (@bjornbindzus)

Hvordan fik du billedet med Christian Eriksen i stand?

»Vi var til et photoshoot til en reklame, da jeg pludselig så ham, mens vi spiste frokost. Så ventede jeg lige med at spørge ham, indtil han havde talt færdig med sin kæreste. Og så sagde han ja med det samme.«

»Jeg så ikke lige episoden mod Finland, men han så sund og rask ud. Det var rigtig dejligt at se.«

Fotografen til det unikke billede er Bjørn Bindzus' mor, Diana. Og det gjorde ligeledes indtryk på hende, at Christian Eriksen pludselig stod foran hende.

11-årige Bjørn Bindzus. Foto: Instagram. Vis mere 11-årige Bjørn Bindzus. Foto: Instagram.

»Det var en stor lettelse, efter man havde set ham ligge på græsset i Parken. Han er stadig en ung mand, og han skal jo ikke ligge der. Det var dejligt at se, at han lignede sig selv på en prik.«

Nåede du at udveksle nogle ord med Christian Eriksen?

»Det var mest for Bjørns skyld. Men jeg sagde tak for hans tid og venlighed. Han grinte og sagde på en genert måde, at det var så lidt.«

11-årige Bjørn Bindzus spiller ishockey i sin fritid, men han har også tid til at se lidt fodbold i fjernsynet – i hvert fald lige i øjeblikket.

Bjørn spiller selv ishockey. Foto: Instagram. Vis mere Bjørn spiller selv ishockey. Foto: Instagram.

»Jeg ser for det meste fodbold, når landsholdet spiller, og her er min favoritspiller uden tvivl Christian Eriksen. Jeg er stolt over mig selv, at jeg har det billede.«

Diana Bindzus fortæller afsluttende til B.T., at hele familien sidder klar foran tv-skærmen lørdag aften, når Danmark brager sammen med Tjekkiet i Baku.

»Vi sidder som altid klar til at se Danmark spille, og Bjørn hepper nok lidt mere på landsholdet i aften, end han plejer.«

EM-kvartfinalen fløjtes i gang klokken 18.00, og du kan som altid følge kampen direkte på B.T. før, under og efter.