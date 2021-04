Det er en realitet, at en folkefest på dansk grund snart står for døren med tusindvis af danske fans på lægterne ved EM på hjemmebane.

Det danske landshold kommer til at blive båret frem af de danske roligans til sommerens kommende tre brag i Parken.

En ekspertgruppe for store arrangementer foreslog i sidste uge, at der kan komme cirka 15.900 fans ind til EM-kampene mod Finland, Belgien og Rusland. Kulturminister Joy Mogensen havde tidligere garanteret, at der kan lukkes 11.000-12.000 tilskuere ind på den danske nationalarena.

Det er glædelige nyheder for de håbefuld fans, der har billetter til de historiske EM-kampe. Men der er stadig en masse undren, tvivl og en del ubesvarede spørgsmål, som vi her kommer til at give dig svar på, hvis du er en af de heldige, der har sikret dig billetter til Danmarks kampe.

Folketinget er lige nu i gang med at diskutere, om antallet af tilskuere til EM-kampene i Parken kan forhøjes. Her er det danske tilskuere under Nations League-kampen mellem Danmark og Island i Parken, søndag 15. november 2020. Foto: Liselotte Sabroe

Hvor mange danskere har billetter til de tre kampe? Og hvor mange bliver lukket ind?

DBU har meldt ud, at 55,9 procent af billetkøberne til Danmarks åbningskamp mod Finland er fra Danmark. Det er 56,8 procent til kampen mod Belgien og 59,6 procent til sidste gruppekamp mod Rusland.

Det svarer til 21.278 danske fans til åbningskampen, 21.621 til opgøret mod Belgien og 22.687 danske fans på lægterne til kampen mod Rusland.

Indtil videre vil der af de fans blive lukket 11.000-12.000 ind til kampene, men i denne uge diskuteres det i Folketinget, hvorvidt det antal skal øges til 15.900. Meldingen fra politikerne er, at vi får svar på det i udgangen af denne uge.

Hvordan bliver de gyldige billetter fordelt? Og hvornår får jeg besked om, hvorvidt min billet er gyldig eller ej?

UEFA har afgjort, at de bliver fordelt via lodtrækning; 'Når tilskuerkapaciteten er bekræftet for et afholdelsessted, finder en tilfældig afstemning (om nødvendigt) sted med for at bestemme, hvem der får tildelt billetter til kampene. Dette forventes at finde sted i næste uge,' skriver forbundet i en mail til B.T.

Kan jeg få pengene tilbage, hvis min billet bliver aflyst?

UEFA melder, at 'hvis dine billetter er blevet annulleret på grund af reduktion af stadionkapaciteten, modtager du en refusion for dine annullerede billetter. Såfremt du har billetter til flere kampe, er det muligt, at du beholder billetter til én kamp, men mister billetter til en anden kamp'.

Danmarks spillere og fans efter EM-kvalifikationskampen mellem Danmark og Schweiz i Parken lørdag 12. oktober 2019. Foto: Liselotte Sabroe

Hvis jeg kan komme på stadion, skal jeg så have mundbind på under hele kampen? Og vise mit coronapas ved indgangen?

Det er helt sikkert, at du skal vise et gyldigt coronapas for at komme ind på stadion. Det vil sige en negativ coronatest, eller at du er færdigvaccineret.

UEFA har tegnet retningslinjerne for afviklingen af kampene, hvor det fremgår, at man skal have mundbind på, når man træder ind på stadion – og også når du sidder på din plads. Lene Kryger, managing director for Euro 2020 i København, forklarer dog, at hvis de danske politikere og myndigheder griber ind, så kan det krav måske forsvinde.

»Det er derfra op til de 11 værtsbyer at justere retningslinjerne, så de harmonerer med myndighedernes anbefalinger med fuldt fokus på sikkerhed og tryghed for fansene og alle andre aktører på stadion,« siger hun.

Foto: Liselotte Sabroe

Er der en mulighed for, at Parken kan blive fyldt til randen til Danmarks kampe?

Kulturministeren har slået fast, at antallet af tilskuere til Danmarks EM-kampe afhænger af, hvordan smittesituationen ser ud til den tid. Det betyder, at der både kan blive skaleret op og ned i antallet af danske fans i Parken både inden og under EM-slutrunden.

Scenariet om et fyldt Parken til sommer ville kræve, at væsentlig flere danskere er blevet vaccineret, end det er tilfældet nu. Lidt over ti procent af danskerne er lige nu færdigvaccineret.

Hvis jeg ikke har billet til kampene, kommer der så til at være storskærmsarrangementer?

DBU har meldt ud, at der fra fredag 11. juni, dagen inden Danmarks åbningskamp, bliver mulighed for at opleve en fanzone på Ofelia Plads i Københavns Havn med storskærm, madboder, musik og andre boder og arrangementer.

Derudover vises Danmarks kampe på storskærm på Rådhuspladsen i København.

Alle arrangementer er dog med det forbehold, at der kan komme mulige begrænser på grund af coronasituationen.