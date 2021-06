Den belgiske superstjerne Romelu Lukaku dedikerede sine to mål og Belgiens sejr her til aften til Christian Eriksen.

»Jeg græd meget før kampen, og det var svært at koncentrere sig,« fortalte Lukaku efter Belgiens kamp, hvor han scorede to mål i landets 3-0-sejr over Rusland.

Til dagligt spiller Romelu Lukaku sammen med Christian Eriksen i italienske Inter.

Her har de netop vundet det italienske mesterskab.

Og derfor kender Lukaku også Christian Eriksen indgående.

»Gennem det seneste halvandet år har jeg set Christian mere end min familie,« forklarede Lukaku.

»Jeg er glad for vores sejr, men mine tanker er med Christian,« uddybede den belgiske stjerne

Da han scorede sit første af to mål mod Rusland valgte han også at dedikere målet til den danske kammaret.

Umiddelbart efter, han havde scoret, løb han ud til sidelinjen og fandt et kamera, hvortil han råbte:

»Chris, Chris, I love you.«

Romelu Lukakus Belgien er i samme pulje som Danmark.

Romelu Lukaku sendte en hilsen til Christian Eriksen, da han scorede sit første mål i Belgiens 3-0-sejr over Rusland. Foto: DMITRI LOVETSKY Vis mere Romelu Lukaku sendte en hilsen til Christian Eriksen, da han scorede sit første mål i Belgiens 3-0-sejr over Rusland. Foto: DMITRI LOVETSKY

Og derfor fulgte de belgiske spillere også tæt med i, hvordan den danske kamp i Parken gik, inden de selv skulle på banen senere lørdag.

Her kunne de med gru se, hvordan Christian Eriksen i det 43. minut af første halvleg faldt om på banen.

Hurtigt kom spillere løbende til. Og ikke længe efter gjorde det danske landsholds sundhedspersonale, som ydede førstehjælp på den danske stjerne.

Siden blev Christian Eriksen båret fra banen og kørt på det nærliggende Rigshospitalet.

Her blev det slået fast, at han var i stabil tilstand, efter han var blevet genoplivet på Parkens græstæppe.

Christian Eriksen skal forblive indlagt de kommende dage til yderligere undersøgelser.

Danmark tabte i øvrigt kampen 1-0 til Finland.