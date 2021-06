Portugal, der vandt europamesterskabet i 2016, er færdig ved dette års EM-slutrunde. Belgien er i kvartfinalen.

Portugal kommer ikke til at genvinde europamesterskabet.

Søndag aften blev Cristiano Ronaldo og holdkammeraterne sparket ud af EM efter et nederlag på 0-1 til Belgien i ottendedelsfinalen i Sevilla.

Thorgan Hazard scorede det afgørende mål på et brag af et langskud, og dermed nærmer belgierne sig drømmen om en EM-triumf. Roberto Martínez' tropper er klar til kvartfinalen, hvor Italien venter.

Målet kom i slutningen af første halvleg, hvor Belgien indtil da ikke havde haft et eneste skud inden for målrammen.

Heller ikke Portugal kom frem til det store før pausen, hvor tempoet mindede mere om oldboysfodbold end EM-ottendedelsfinale.

Efter pausen skulle Portugal jagte en udligning, og Belgien pakkede sig i egen ende.

Det åbnede for flere store muligheder i slutfasen, hvor tempoet pludselig var tårnhøjt. Portugiserne sendte blandt andet bolden på stolpen i en periode, hvor belgierne virkede trætte. Men de kom aldrig tættere på.

Portugal vandt det hele i 2016, men i 2021 skal en ny nation kåres som europamester.

Det vrimlede med verdensklassespillere på grønsværen i den spanske varme, men der var ikke meget verdensklasse over spillet i de første 45 minutter.

Begge mandskaber holdt sig godt og grundigt i skindet, tempoet var lavt, og store chancer var der ikke mange af.

Cristiano Ronaldo var på jagt efter rekorden som den mest scorende spiller i landsholdsregi, og efter 25 minutter kom han med et udmærket forsøg på at score sit landsholdsmål nummer 110.

Den 36-årige stjerne sparkede direkte mod mål på frispark, og målmand Thibaut Courtois måtte koncentrere sig for at holde bolden ude af det belgiske mål.

Belgierne havde ikke en eneste afslutning inden for rammen, før Thorgan Hazard efter 42 minutter trykkede af fra distancen. Dortmund-spillerens knaldhårde spark knækkede udad, og Rui Patrício nåede knap at reagere, før bolden ramte nettet.

Anden halvleg startede knap så godt for Belgien. Den helt store stjerne, Kevin De Bruyne, måtte lade sig udskifte, efter at han i første halvleg havde fået et skrub på anklen.

Belgierne stillede sig derefter langt tilbage på banen, mens portugiserne gik på jagt efter udligning. Cristiano Ronaldo opildnede ivrigt sine holdkammerater, og efter knap en time serverede han bolden for Diogo Jota i feltet.

Liverpool-spilleren havde en mand i ryggen, men vristede sig fri og fik en stor chance, som han sparkede over mål.

Med omtrent ti minutter igen begyndte portugiserne for alvor at skrue tempoet op og komme til chancer.

Rúben Dias headede bolden på overliggeren efter 82 minutter, og kort efter sparkede Raphaël Guerreiro bolden på stolpen.

Belgien holdt dog stand og er klar til kvartfinalen.

