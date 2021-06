Verdensstjerner i bunkevis, selvtillid i top og en kølig indstilling til Danmark.

Belgien er en af favoritterne til at vinde EM, og derfor skal gruppen med blandt andet Danmark bare overstås. Det handler om semifinaler og finaler for belgierne, der derfor heller ikke er voldsomt bekymrede over ikke at have alle stjerner klar til kampen mod Danmark.

Men hvem skal de danske drenge så holde ekstra øje med? Hvor ligger deres svaghed? Og tror de selv på EM-guldet? B.T. har spurgt sportsjournalisten Pieter-Jan Calcoen, der dækker belgisk fodbold for HLN.

Interviewet er foretaget inden Christian Eriksens kollaps i lørdagens EM-debut mod Finland.

Hvem er jeres største stjerne?

»Vi har nogle stykker. Eden Hazard, som er tvivlsom. Kevin De Bruyne, som er tvivlsom. Lukaku, som er i sit livs form. Han kan blive en af de vigtigste for os. Skal jeg kigge ud over de åbenlyse, har vi også Axel Witsel, som kan være den vigtigste for os, hvis vi skal videre. Vi har ikke nogen, der kan erstatte ham. Han er ikke det største navn, men en af de vigtigste. Mange snakker om ham i Belgien i de her dage, fordi vi har brug for ham. Witsel er vigtig for balancen og gør de andre bedre. De sigter efter at have ham klar til den tredje kamp.«

Hvad er holdets største styrke?

»Det er offensiven, der er den største. Hvis de offensive kræfter er i form, er der så mange af dem. Der er ikke mange europæiske hold, der har så mange kvaliteter som os. Bare se den sæson og indflydelse, som Lukaku havde for Inter. Vi kan også spille på mange måder. Det er ikke som i gamle dage, hvor vi var et defensivt hold. Vi kan spille på omstillinger, og vi kan også dominere. Vi har selvtillid. Følelsen er, at vi kan blive europamestre. Det er målet og det, vi sigter efter. Ryger vi ud i semifinalen, vil det være skuffende. Vi har holdet til at vinde.«

Foto: KENZO TRIBOUILLARD Vis mere Foto: KENZO TRIBOUILLARD

Hvad er holdets største problem?

»Det er forsvaret. Normalt ville vi spille med Alderweireld, Vermaelen og Verthonghen, men de er alle over 30 år. De mangler noget fart. Det er også et problem med Vermaelen, om han kan holde sig klar en hel turnering. Vi har kun få, der kan erstatte ham. Der skal få ting til, før vi kommer i problemer. Erstatningerne er ikke lige så gode. Skal de tre møde Mbappé, får de problemer. Det er derfor, Witsel er så vigtig. Forsvaret er ikke det bedste i Europa. Men vi har selvfølgelig stadig Courtois. Det kan lyde arrogant, men vi har et hold, der skal spille offensivt. Belgierne forsøger at gøre forskellen. Vi spiller ikke for at spille 0-0.«

Hvad er Belgiens største frygt ved Danmark?

»For at være ærlig er vi ligeglade med gruppen. Folk mener, at vi bør gå nemt videre. Taler vi om Danmark, taler vi om Christian Eriksen. Det er den eneste spiller, der er bare lidt kendt i Belgien. Vi kender Joakim Mæhle fra Genk, og vi ved, at Kasper Schmeichel er en god målmand. Men vi gør det altid godt mod Danmark. Så det eneste, vi frygter lidt, er at spille i København. Det frygter vi for i hele turneringen, at vi ikke skal spille i Belgien. Vi møder kun hold, der spiller på hjemmebane med fans i ryggen. Men den overordnede følelse i Belgien hos fansene er, at de er ligeglade med gruppen. Vi bør gå videre.«

Axel Witsel i et kram. Foto: FRANCOIS WALSCHAERTS Vis mere Axel Witsel i et kram. Foto: FRANCOIS WALSCHAERTS

Hvordan ser I jeres chancer mod Danmark?

»Jeg mener, at det er det bedste hold i vores gruppe, men hvis vi er i stærkeste opstilling eller tæt på, bør vi slå Danmark. Belgiere er ikke rigtig bange for Danmark. Roberto Martínez vil vise respekt, for den er der i fodboldverdenen. Men realistisk har vi et bedre hold. Så vi bør vinde. Vi respekterer Danmark som en historisk stor nation, men spurgte jeg folk på gaden, om de kunne nævne fem spillere fra Danmark, ville de ikke kunne det.«

Hvem er jeres største stjerne uden for banen og hvorfor?

»Lukaku vil komme i overskrifterne, fordi han kæmper antiracisme-sagen. Han kommer til at knæle i alle kampe, og hvis han bliver piftet ud, vil han kun blive endnu mere ivrig omkring det. Så han vil nok tage forsiderne, fordi han vil tale om det. Det er kun positivt. Han har været udsat for racisme i Italien, og han har altid kæmpet for ligestilling. Så det fortsætter han med under EM. Han vil være den første til at stå op imod det, hvis der sker noget racistisk under EM.«