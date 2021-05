Genåbningsaftalen bekræfter planen om at lukke 1000 tilskuere ind per sektion – i alt 15.900 tilskuere – til de fire fodboldkampe ved EM i Parken til sommer.

Dermed er folkefesten sikret, når Danmark skal spille sine tre EM-gruppekampe på hjemmebane, inden Parken også lægger græs til en ottendedelsfinale.

Tidligere havde kulturminister Joy Mogensen garanteret, at der kunne lukkes 11.000-12.000 tilskuere ind til sommerens slutrunde, men en ekspertgruppe for store arrangementer foreslog senere, at der kunne lukkes cirka 15.900 tilskuere ind til kampene i Parken.

Et antal, der altså nu bliver bekræftet i genåbningsaftalen, der faldt på plads natten til tirsdag.

Til sommerens EM-slurunde i Parken i København vil der blive lukket 1000 tilskuere ind per sektion. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Til sommerens EM-slurunde i Parken i København vil der blive lukket 1000 tilskuere ind per sektion. Foto: Liselotte Sabroe

Direktør i Dansk Boldspil-Union, Jakob Jensen, var med i den ekspertgruppe, der anbefalede den større andel af tilskuere i Parken, og han glæder sig over ændringen.

»Vi får lov til at skrue op til de 15.900 tilskuere, som ekspertgruppen havde anbefalet.«

»Det er vi naturligvis rigtigt glade for i DBU, for det betyder, at endnu flere kan være en del af den fest og det fællesskab og fantastiske fodboldspil, som vores landshold skal levere i Parken til sommer,« siger han til Ritzau.

Men selvom der nu er skruet en smule op for antallet af tilskuere på lægterne, så er der fortsat mange, der har købt billet, som ikke får mulighed for at se de danske EM-drenge i aktion på stadion.

Hvem der får lov til at bruge sine billetter til de eftertragtede kampe, og hvem der trækker nitten og i stedet må se fodbold i fjernsynet, vil blive afgjort ved en lodtrækning.

Det meddelte Det Europæiske Fodboldforbund, Uefa, i sidste uge til B.T. Læs meget mere om billetkaosset LIGE HER.

EM bliver fløjtet i gang 11. juni.

