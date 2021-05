12. juni forvandler København og Danmark sig for alvor til én stor fodboldfest, når Danmark spiller sin første kamp ved EM mod Finland.

Det bliver den første af tre kampe i Parken på Østerbro for Kasper Hjulmands tropper, og selvom der ventes en fest af dimensioner, vækker det ikke kun glæde og begejstring.

Sådan skriver TV 2 Lorry.

»Jeg er klar over, at EM er en vigtig begivenhed for Danmark og Østerbro, men jeg håber, det bliver afviklet med så få fodboldrestriktioner for borgerne som muligt,« siger formand for Østerbro Lokaludvalg Allan Marouf.

Kampene i Parken skaber gener for de lokale beboere. Foto: JOHN SIBLEY

I forbindelse med opgørene i Parken skal beboerne forvente uvante trafik- og parkeringsforhold, melder Dansk Boldspil-Union (DBU) i en flyer til de mennesker, som bor omkring Parken.

Og selvom unionen har lovet at begrænse generne så meget som muligt, vækker det fortsat bekymring.

»Der er problematiske forhold,« siger Allan Marouf og forklarer, at flere parkeringspladser skal bruges i forbindelse med slutrunden, selvom området i forvejen mangler pladser til de mange køretøjer.

Nu forsøger man at finde erstatningspladser, så de lokale beboere bliver berørt så lidt som muligt.

I skrivende stund er der allerede spærret for trafik på Edel Sauntes Allé fra Øster Allé til Universitetsparken. Det har der været siden 18. maj, og det varer til 7. juli.

Desuden vil der være yderligere afspærringer dagen før kampdagene og på kampdagene.

Kampene i København spilles 12., 17., 21. og 28. juni. Sidstnævnte er en ottendedelsfinale, men går Danmark videre fra gruppespillet, skal kampen ikke spilles i København.