Under fodboldens pokalfinale mellem Brøndby og FC Midtjylland i 2019 affyrede de to holds fans pyroteknik af. Det resulterede i store bøder på henholdsvis 250.000 kroner og 125.000 kroner til de to klubber.

Udstederen af bøderne var Fodboldens Disciplinærinstans, som arbejder under DBU. Og netop DBUs store modstand mod romerlys på stadion er nu lig med et pr-mæssigt selvmål.

I forbindelse med opvarmningen til det forestående EM har DBU i samarbejde med storsponsoren Carlsberg fået produceret et enormt reklamebanner, der lige nu hænger ved Trianglen ikke langt fra Parken på Østerbro i København.

På banneret kan man se en stor gruppe af fodboldfans. Skriften lyder:

Sådan ser banneret ud ved Trianglen på Østerbro i København. Foto: Daniel Nøjsen Vis mere Sådan ser banneret ud ved Trianglen på Østerbro i København. Foto: Daniel Nøjsen

'Med holdet i røg og damp' – en klar reference til den måske mest berømte danske fodboldsang af dem alle, 'Re-Sepp-Ten', hvor der synges 'I røg og damp for Danmark'.

På banneret på Østerbro ser man en fan holde et rødt romerlys, som afgiver røg.

Banneret fylder en hel facade på en bygning ved Trianglen.

Men som nævnt ovenfor, så er DBUs syn på pyroteknik ikke positivt. Og bøder bliver typisk tildelt fodboldklubber, hvis fans benytter sig af det på stadion.

Banneret helt tæt på. Foto: Daniel Nøjsen Vis mere Banneret helt tæt på. Foto: Daniel Nøjsen

Banneret er svært at se som andet end accept af netop pyroteknik. Og det er man udmærket klar over hos DBU.

»Vi kan godt se problemet med det banner. Og det er en god pointe med den kritik, der bliver fremlagt på Twitter,« siger Ronnie Hansen, der er kommerciel direktør hos DBU.

På det sociale medie har en bruger postet et billede af banneret og spurgt, om DBU nu skal give sig selv en bøde.

Hej @DBUfodbold. Smider i lige en bøde til jer selv? Sådan en reklame der sætter pyroteknik i godt lys kan da ikke være tilladt? pic.twitter.com/cseWSiCvhQ — Ace (@AceFCK) June 10, 2021

»Det er naturligvis et dårligt signal. Det er gået lidt for stærkt. Det her banner er koordineret med Carlsberg, men det er gået lidt for stærkt,« siger Ronnie Hansen, der fortæller, at han i løbet af torsdagen vil cykle til Trianglen for selv at se nærmere på banneret.

»Og hvis det er, som det er skildret på Twitter, så skal vi lige have en snak med Carlsberg om, hvad vi skal gøre. For selvfølgelig passer det fint med røg på et banner med den tekst. Men det er en fink, der er røget af panden ... og man tænker 'for helvede hvor er det irriterende',« siger Ronnie Hansen.