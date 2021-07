Annemette Voss gør sit for at heppe Danmark frem til EM-guld.

Den tidligere vinder af 'Den store bagedyst' har tidligere på slutrunden både bagt hindbærsnitter og cupcakes til ære for landsholdet, og sent tirsdag aften kastede hun sig ud i et imponerende kjoleprojekt.

Mens ottendedelsfinalen ved 22-tiden mellem Ukraine og Sverige kørte i tv begyndte, hun at sy en Dannebrogs-kjole, og cirka 00:30 i nat var hun færdig, så hun kunne nå at få den med på ferie til Gran Canaria i dag, onsdag.

»Skarpheden kan diskuteres. Styling kan også. Men det kan fandme ikke diskuteres, at det der er en vaskeægte 'Danmark vinder EM-kjole',« skriver hun på Instagram, hvor hun tilføjer, at hun fik ideen et par dage for inden og herefter kunne havde kunne slippe tanken.

Annemette Voss i sin Dannebrogs-kjole. Foto: Privatfoto

I en sms til B.T. forklarer hun yderligere:

»Jeg synes, at man kan være fodboldfan på alle mulige kreative måder. Og det havde jeg lyst til at inspirere med. Man kan sagtens gå rundt med et flag på maven, uden at det ser skørt ud. Og så er der bare ikke så langt fra tanke til handling i min verden.«

Hun skal se Danmarks kvartfinale mod Tjekkiet lørdag med sin familie på Gran Canaria, og hun regner med at have kjolen på ved poolen hele ugen.

Herunder kan du se Annemette Voss' landsholdskager:

