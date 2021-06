»Vi kan jo ikke se hinanden, så vi taler i stedet sammen over telefon hver dag. Det er virkelig hårdt at være adskilt i så lang tid, men jeg er glad for, at han er en del af dette EM og kan lave det, han elsker allermest, nemlig at spille fodbold.«

Anne-Laure Braithwaite har siden 2019 været gift med fodboldlandsholdets offensive Barcelona-spiller Martin Braithwaite.

Hun er fra Frankrig, og de mødte hinanden tilbage i 2013, da Martin Braithwaite skiftede dansk fodbold og Esbjerg ud med den sydfranske klub Toulouse FC.

»Jeg skulle lave nogle sportsindslag for fransk tv. Jeg faldt over Martin på Instagram og tænkte, det kunne sjovt, hvis han i et indslag lærte mig at sige noget på dansk. Det var sådan, vi begyndte at tale, og med tiden fandt vi ud af, hvor meget vi havde til fælles, og hvor sjovt vi havde det sammen. Til sidst så vi hinanden hele tiden,« fortæller Anne-Laure Braithwaite, der arbejder som tv-journalist og derudover har sit eget tøjfirma.

Hr og fru Braithwaite. Foto: Privatfoto Vis mere Hr og fru Braithwaite. Foto: Privatfoto

Siden Martin Braithwaite sidste forår skiftede til storklubben FC Barcelona, har de sammen med deres fire børn boet i den catalanske hovedstad. De to ældste har Anne-Laure Braithwaite fra et tidligere forhold, mens Martin Braithwaite er far til de to yngste, hvoraf den seneste kom til verden i foråret sidste år under coronanedlukningen.

»Martin er tit væk hjemmefra, men når han er hjemme, er han virkelig tilstedeværende over for børnene og utrolig optaget af alt, hvad de foretager sig. Han kører dem i skole hver dag og elsker også at hente dem, ligesom han elsker at tage med dem til fodbold,« fortæller Anne-Laure Braithwaite og tilføjer:

»Han er med til alle forældremøder på skolen og er alt i alt et rigtig familiemenneske. Børnene elsker at lege med ham.«

Som ægtemand er Martin Braithwaite også meget nærværende, fortæller hun.

Familien Braithwaite. Foto: Privatfoto Vis mere Familien Braithwaite. Foto: Privatfoto

Han gør hende lykkelig, og hun er taknemmelig for at have ham ved sin side.

»Jeg er en skør person, der altid har gang i tusind projekter. Martin støtter mig i alt. Han løfter mig op og hjælper mig med aldrig at give op. Jeg elsker hans positive sind.«

Anne-Laure Braithwaite fortæller, at Martin Braithwaite hurtigt i deres forhold introducerede hende for Danmark, som hele familien nu for længst har taget til sig.

»I dag kan jeg sagtens finde på at tage børnene med til Danmark og besøge familien, hvis han spiller på udebane. Vi elsker især at besøge Legoland.«

Anne-Laure Braithwaite. Foto: Privatfoto Vis mere Anne-Laure Braithwaite. Foto: Privatfoto

Siden de i 2013 blev kærester, har Martin Braithwaite spillet i fem forskellige klubber i tre forskellige lande: Frankrig, England og senest Spanien.

Et liv som professionel fodboldspiller kan selvsagt være en nomadetilværelse, og selvom det kan være hårdt igen og igen at skulle rykke børnene til et nyt land, »er det bare sådan, det er«, fortæller Anne-Laure Braithwaite.

»Selvfølgelig savner vi ham, når han er ude at rejse, men børnene og jeg elsker også at opleve nye lande og byer.«

Hun tilføjer:

»Det er klart, at det har været hårdt for børnene de seneste år at skulle flytte så meget rundt og hele tiden skifte skole, så nu håber vi også at kunne slå os ned i Barcelona. Efter alle disse ryk tænker vi, at det er på tide at give børnene mulighed for et mere 'normalt' liv.«

Martin Braithwaite scorede i den sidste træningskamp inden EM mod Bosnien. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Martin Braithwaite scorede i den sidste træningskamp inden EM mod Bosnien. Foto: Liselotte Sabroe

De seneste mange år har Martin Braithwaite været en fast del af det danske landshold.

Anne-Laure Braithwaite oplever, at han elsker at være en del af holdet, og at det betyder meget at få lov til at repræsentere Danmark.

»Han ønsker altid det bedste for holdet og arbejder hårdt for at skabe gode resultater med landsholdet,« fortæller Anne-Laure Braithwaite, der under EM har haft børnene med til København og set Danmarks kampe i Parken.

Her sad de blandt andet, ligesom mange af de andre spilleres familiemedlemmer, klar på tribunen til åbningskampen mod Finland, hvor de overværede Christian Eriksens uhyggelige kollaps.

»Det var et stort chok for os og selvfølgelig også for børnene. Især for vores seksårige, som ikke helt forstod, hvad der skete, men kunne mærke, at det var alvorligt. Jeg har måttet forklare og forsikre dem om, at Christian har fået det bedre. Vi er alle glade for, at han efter omstændighederne har det godt.«

Efter EM er planen, at familien Braithwaite skal holde noget ferie, men hvad der præcis skal ske, ved de endnu ikke.

»Det er altid et eventyr med os, vi planlægger aldrig det store,« slutter Anne-Laure Braithwaite.