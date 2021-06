To uger inde i EM-slutrunden er det tid til det store tv-opgør.

For fodboldnørder og andre medgangsfans er det ren guf hver aften at kunne tænde tv'et og se Europas bedste folde sig ud på stadions fra Amsterdam til Baku – men spørgsmålet er, om man skal se kampene på DR eller på Viaplay?

For nogle handler det om, hvem der kommenterer, andre hvem der leverer det bedste stjernestøv.

Med udgangspunkt i gruppespillets sidste store kamp – Portugal mod Frankrig – der blev sendt onsdag aften på både DR og Viaplay, fælder jeg her dom over de to tv-konkurrenters optaktsprogrammer, kampdækning og eksperthold.

Josefine Høgh i DR's EM-studie i Fælledparken i København.

Optakt: Hvem har det fedeste studie?

DR:

Hvor meget optakt gider man se, før kampen fløjtes i gang? Jeg synes, DR rammer den ret godt med en halv times snak i deres hyggelige studie placeret i Fælledparken med Danmarks nationalstadion i baggrunden. Josefine Høgh er ankerkvinde og bløder op for de fagligt dygtige Francis Dickoh, Arnela Muminović og Niels Frederiksen, men også meget seriøse og ultra fodboldnørdede eksperter.

Før Portugal-Frankrig siger Francis Dickoh blandt andet, at Ronaldo og Benzema er en del af BBC. Jeg gætter på, at Real Madrid-referencen flyver hen over hovedet på flertallet af seerne, og selvom jeg ikke efterlyser mere overfladisk gøgl, så kan det også meget nemt blive for indspist for alle andre end hardcore fodboldfans. Men point for stramtkoreograferet fodboldhygge.

Viaplay:

Modsat DR har Viaplay fuldstændig misforstået, at EM også er en folkefest. Vært Peter Grønborg stiller før kampen flere gange om til Ofelia Plads midt i Københavns havn, og man undrer sig over, hvorfor de ikke i første omgang har placeret studiet, hvor danskerne er, i stedet for at bruge et kedeligt tv-studie.

Forklaringen er at man længe ikke vidste, om Ofelia Plads ville blive til noget grundet corona, men så kunne man have valgt alle mulige andre steder. Dog er det overlegent at have rutinerede Luna Christofi som korrespondent, der kan interviewe stjernerne på spansk.

Hvem synes du har det bedste EM-studie/Optaktsprogram?

Andreas Kraul, Josefine Høgh og Henrik Liniger fra DR.

Kommentatorer og afvikling af selve kampene:

DR:

Jeg kan godt lide Morten Bruun. Den tørre Silkeborg-mand er ikke nem at begejstre, men pludselig kan han sidde og småjuble over et veludført udspark. DRs kommentatorer har generelt set knap så mange udsving som Viaplays, og hvis man ikke kan lide lyden af en skrattende radio-gennemstilling, som især er gennemgående hos Henrik Liniger, så skal man nok skifte over til konkurrenten.

DRs kommentatorhold er begrænset til førnævnte samt Andreas Kraul og tidligere fodboldspiller Mikkel Bischoff, og på den måde skal man være til deres P3 Sport-agtige levering, for ellers er der ikke det store alternativ.

Viaplays EM-studie.

Viaplay:

Er der noget mere ødelæggende for fodboldstemningen hjemme i stuerne, end at få presset en reklameblok ind lige efter nationalsangen? Reklamerne er hovedårsagen til, at jeg til enhver tid vil vælge DR over Viaplay, men derudover skal de have ros for blandt andet at have en bedre lyd.

Jeg prøvede at afspille Frankrig Portugal-kampen simultant på DR og Viaplay, og hvor de to kommentatorhold (Liniger/Bischoff vs Schwarz/Frimann) ikke adskilte sig så meget fra hinanden, så lød det bare mindst skrattende hos Viaplay. Reklamekanalen har også flere strenge at spille på i form af et større hold bestående af tidligere landsholdsprofiler som Stig Tøfting og Jan Mølby, som umiddelbart bider lidt mere fra sig end folkene på DR.

Hvilket kommentator-par foretrækker du?

Viaplays samlede EM-hold.

Stjernestøv:

DR:

Peter Schmeichel, Flemming Povlsen og Lars Jacobsen. DR stiller solidt op til de helt store kampe. Vært Josefine Høgh er som bekendt også datter af tidligere landsholdsmålmand Lars Høgh og kender derfor landsholdet mere indgående end værterne hos Viaplay. Det kunne blive for indspist, men hun balancerer det fint, og det giver bare noget ekstra, når for eksempel Peter Schmeichel vinker ned til Kasper Schmeichel på banen. Men de er for lidt med i den samlede dækning.

Viaplay:

Stjernemæssigt vinder Viaplay alligevel over DR. Udover Michael Laudrup og Preben Elkjær får man tidligere landsholdstyper som Jesper Grønkjær og Martin Jørgensen. Viaplay er heller ikke bange for at gøre det poppet med indslag med Gulddreng, men man kan kun undre sig over, hvorfor Camilla Martin skal lave sine indslag fra landsholdslejren i en tom badmintonhal.

Hvem synes du har det bedste ekspert-hold?

Konklusion:

DR vinder på EM-stemning og reklamefri sendinger. Det sidste er en licensfinansieret tv-kanals evige fordel, men når store, folkelige sportsbegivenheder løber af stablen, så skal alle danskere også kunne se med.

Hvor mange stjerner vil du give Viaplays samlede EM-dækning?