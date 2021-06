Syv dage i drømmeland.

Det beskriver nok meget godt den seneste uge for den danske landsholdsstjerne Andreas Christensen.

For efter sidste lørdags store Champions League-triumf, har den 25-årige Chelsea-spiller kunnet nyde synet af det eftertragtede trofæ i klubbens pokalskab, mens han tæller ned til EM på dansk grund.

»Det har været en helt vild uge. Hvis ikke den bedste, så måske den næstbedste i min karriere,« forklarer 'AC' på et pressemøde forud for søndagens venskabskamp mod Bosnien-Hercegovina.

Andreas Christensen med Champions League-trofæet. Foto: DAVID RAMOS

Champions League-sejren er dog endnu ikke helt gået op for den danske stjerne, forklarer han videre:

»Det er helt uvirkeligt at kunne sige, man har vundet CL. Nu er jeg bare taknemmelig for, at vi også har mulighed for at gøre noget stort her til EM.«

Hvordan fejrede I triumfen i Chelsea-truppen de efterfølgende dage?

»Fejringen var faktisk ikke det helt vilde på grund fa pandemien. Men det blev da til et heldagsprojekt med familien. Vi gik dog ikke helt bananas. Det tror jeg ikke, at der var nogen fra truppen, der gad at gøre foran familien.«

Den danske forsvarsstjerne blev skiftet ind i første halvleg af årets Champions League-finale, som Chelsea vandt med 1-0 over Manchester City.

Efterfølgende blev Andreas Christensens hyldet verden over for sin præstation. Den historie kan du læse mere om HER.