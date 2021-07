Landstræner Kasper Hjulmand har aldrig gået med smykker, men under dette EM gør han en undtagelse.

Før gruppekampen mod Rusland fik han og resten af landsholdet et smykke med en rødt armbånd, og alle spillerne fik hver deres numre på stenen, mens staben fik et tegn på – eksempelvis en firkløver.

Christian Eriksen har efter sit kollaps ikke kunnet få sit smykke, så det går Hjulmand indtil videre med for at have ham tæt på sig.

»Jeg tror, at det er blevet lidt en ting. Det startede som en gave, men nu betyder det lidt held – ikke at jeg tror så meget på det,« siger Andreas Christensen og hylder Hjulmand for at bære Eriksens smykke:

Landsholdet og 'AC' prøver at vise følelser. Foto: HANNAH MCKAY

»Men det er klart, at det er en af alle de små ting, som kan gøre, at vi bevarer roen, og det, at Kasper går med Christians, er utroligt flot. Vi prøver at vise følelser, som vi også har snakket om, sidst vi var her. Vi prøver at vise, at det er okay, og at vi har stået sammen som land. Ja, jeg synes, det er flot,« lyder det fra 'AC'.

Han melder, at det kun er få på landsholdet, der ikke går rundt med det.

»Jeg tror, at der er et par stykker, men det startede bare som en gave, og der står vores numre på, og hvor vi er henne. Nu er det blevet en god ting for os.«

Christian Nørgaard er også blevet glad for sit armbånd – især fordi det giver en ekstra dimension med Christian Eriksen.

Christian Nørgaards smykke betyder lidt mere for ham nu. Foto: Thomas Sjørup

»Jeg tror, at det har fået en symbolsk betydning for Christian, fordi det var lige deromkring, at vi fik det. Jeg har haft det på siden før Rusland-kampen, og jeg har i hvert fald ikke tænkt mig at tage det af igen. Jeg synes, det er flot, og det, at det betyder lidt ekstra, giver lidt,« forklarer han og tænker på sin landsholdskammerat.

Eriksen dukkede pludselig op på et billede dagen før EM-kvartfinalen mod Tjekkiet, og derfor var det nærliggende at spørge Kasper Hjulmand, om landsholdets største stjerne ville være til stede på Wembley under semifinalekampen mod England.

Men det er ikke noget, landstræneren vidste to dage før kampen.

»Det har jeg ikke nogen kommentar til. Jeg ved det ikke,« siger Kasper Hjulmand. Som under alle omstændigheder har Eriksen med sig i kampen.