Belgien, USA, Sydkorea, Atlanterhavet, Middelhavet, Suezkanalen.

Anders Rømer sejler jorden rundt. Lige nu befinder han sig i San Francisco, inden kursen om få dage sættes mod Busan i Sydkorea. Og ombord på et stort Mærsk-containerskib flager han for Danmark.

»I de seneste tre-fire måneder har jeg besøgt lande på tre kontinenter. Men det stopper ikke en supporter i at følge med, når Danmark deltager ved en slutrunde. Vi har desværre ikke satellit-tv ombord, så kampene bliver hørt med stor begejstring over radioen!« fortæller Anders Rømer, der er i gang med at uddanne sig til skibsofficer.

Anders Rømer er stor fan af det danske landshold, og interessen for de danske fodboldhelte har han fra sin far.

Anders Rømer på containerskibet. Foto: Privat

»Jeg husker tydeligt hans fortælling, om dengang han var på Wembley Stadium i 1983, da Danmark skulle spille en knald eller fald-kamp mod England. ALLE odds var mod Danmark. Ingen troede på, vi kunne vinde den kamp.«

»Danmark vinder kampen 0-1 ved Allan Simonsens straffesparks-scoring i det 36. minut, hvilket gjorde, vi senere endte på 1.-pladsen i gruppen med ét point mere end England og kvalificerede os til EM i Frankrig 1984. Min far var overbevist om, at var den kamp endt anerledes, så var landsholds-epoken i 80erne ikke gået, som den nu engang gjorde! Hver gang han fortalte den historie, så var man selv på Wembley Stadium,« lyder det fra Anders Rømer, der er dagens vinder i #flagfordanmark.

Og selvom han befinder sig langt væk hjemmefra på sin tur, der har taget ham gennem blandt andet Den Engelske Kanal, Atlanterhavet, Middelhavet, Suezkanalen, Det Røde Hav, Det Indiske Ocean og Stillehavet, følger Anders Rømer godt med i det danske landsholds færd ved EM.

»Jeg kunne i disse dage ikke forestille mig en mere sublim gruppe af spillere end den nuværende til at repræsentere det danske land og være forbilleder for de håbefulde unge, som er fremtidens landshold,« fortæller han.

Anders Rømer. Foto: Privat

Foto: Privat

Signe Jensen og familien hepper.

