En række danske fans har fortalt, hvordan de blev truet eller endda overfaldet, efter de i sidste uge så semifinalen på Wembley mellem Danmark og England.

Helt konkret er det kommet frem, hvordan en skrækslagen dreng på ni år blev buhet ind i hovedet, en far med barn har fået knytnæve i maven, og en kvinde er blevet slået i ryggen.

Alt sammen fordi de var klædt i rød-hvide farver, havde dannebrogsflag eller bar en vikingehjelm under og efter kampen.

Nu viser det sig, at Den Danske Ambassade i London er gået ind i sagen.

Onsdag aften kunne mor Imaan Katja Madsen og sønnen Ibrahim godt smile, da de var på Wembley til semifinalen mellem Danmark og England. Men efter kampen var den gode stemning slut. Foto: Privat

»Udenrigsministeriet er bekendt med, at der er danskere, der i forbindelse med semifinalen på Wembley har haft dårlige oplevelser med de britiske tilskuere. Ambassaden i London har været i dialog med de britiske myndigheder om episoderne,« lyder det fra Udenrigsministeriet i en mail til B.T.

Hvad dialogen med de britiske myndigheder så er endt med, står lige nu ubesvaret hen.

Udenrigsministeriet har kun denne melding om dialogen:

»Enkelte af episoderne har været voldelige, og derfor opfordrer Udenrigsministeriet til, at de berørte laver en anmeldelse til politiet,« slutter ministeriet mailen.

Alessandra Nørreriis bor i Manchester, og hun var på Wembley til EM-semifinalen, hvor England vandt 2-1 over Danmark. Foto: Privat

Lige nu er danske Alessandra Nørreriis fra Manchester ved at lave en redegørelse om de oplevelser, de danske fans havde under og efter kampen på Wembley.

Søndag var redegørelsen oppe på kritiske meldinger fra 22 danske fans, men mandag er den steget til 29.

Hun meldte søndag ud til B.T., at redegørelsen skal sendes til Dansk Boldspil-Union (DBU), Det Engelske Fodboldforbund (FA) og Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA).

Og det er netop DBU, der har inddraget Udenrigsministeriet.

»Vi har siden kampen indhentet oplysninger og beretninger, og vi er i dialog med Udenrigsministeriet omkring næste skridt,« lød det fra Ronnie Hansen, der er kommerciel direktør i DBU.

Alessandra Nørreriis, lige nu ser det ud til, at Udenrigsministeriet har parkeret sagen med, at hver person skal lave en politianmeldelse. Hvad tænker du om det?

»Jeg synes, at den er svær. Der var et kollektivt svigt fra dem, der organiserede det, i forhold til sikkerhed, og det synes jeg skal adresseres,« siger hun og tilføjer:

»Jeg kan godt forstå princippet om, at det er »a police matter«, for nogle af de her ting er jo decideret vold. På den anden side er det lidt svært at anmelde til politiet, at 'an England fan' har gjort sådan og sådan.«

Hun efterlyser, at der mere klart fra DBU eller danske myndigheder kommer en melding.

»For os, der var på stadion den aften, både dem, der blev chikaneret, og dem, der ikke blev, handler det jo om at gøre opmærksom på, at sikkerheden ikke var I orden, og man skal tage højde for det i fremtiden. I hvert fald hvis man mener, at fodbold skal være en sport, hvor man kan tage familien med hen og se en kamp,« siger hun.

B.T. har forgæves forsøgt at få en kommentar fra udenrigsminister Jeppe Kofod (S).