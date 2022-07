Lyt til artiklen

Hun er med afstand den største stjerne på det danske kvindelandshold.

Og alles øjne er rettet mod hende, når hun fredag løber på banen til EM-kampen mod Tyskland.

For den 29-årige danske landsholdsspiller Pernille Harder har nemlig i mange år været én af verdens bedste spillere, og derfor er prædikatet 'superstjerne' da heller ikke helt ved siden af, når snakken falder på den massive opmærksomhed, hun får under slutrunden i London.

Det er dog ikke noget, hun bruger ret meget tid på.

Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg fokuserer på min opgave og det, jeg skal gøre. Det er heldigvis en holdsport, og jeg kan ikke klare det alene. Derfor prøver jeg også bare at nyde det hele og være taknemmelig. Det kan være, man lige pludselig ikke kan spille fodbold mere fra den ene dag til den anden,« siger den danske fodboldstjerne torsdag på et pressemøde.

Netop derfor forsøger hun da også hele tiden at minde de unge spillere, der har slutrundedebut, om at nyde dét, som de lige nu står midt i.

»Det vigtigste er at nyde det. Så spiller man bare bedst. Ser man for meget fodbold, så kan det nogle gange blive for meget. Det prøver jeg at sige til de unge,« lyder det fra Harder, inden hun tilføjer:

»Men det er jo det, jeg har drømt om, siden jeg var lille. At spille foran så mange tilskuere. Det er starten på en fantastisk fremtid, som kvindefodbold får.«

De seneste dage har det danske landshold i øvrigt trænet på Pernille Harders hjemmebane, Kingsmeadow, som er det træningsanlæg, som Chelseas kvinde- og talenthold bruger.

Og netop de velkendte rammer og den historiske EM-slutrunde, der bliver afholdt i den by, som danskeren bor i til daglig, har da også allerede gjort stort indtryk på hende.

»Det er specielt at være i England, og vores hotel ligger 10 minutter fra min lejlighed. Det giver mig en sikkerhed og tryghed, fordi jeg føler mig hjemme,« siger den danske landsholdsanfører.

Danmark åbner fredag aften EM-slutrunden, når Tyskland er første modstander på Brentford Community Stadium.

Du kan følge kampen live på bt.dk fra klokken 21.