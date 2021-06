Hele verden er imod Wales inden EM-braget mod Danmark lørdag.

Sådan føles det i hvert fald – med et glimt i øjet – i det walisiske. For Danmark er løbet afsted med rollen som kæledægge under EM. Samme rolle, som Wales havde under EM i 2016.

Men er der stadig tro på det? Er Gareth Bale fortsat en populær spiller? Og kan den nye rolle være en fordel for Wales?

B.T. har spurgt sportsjournalist Tom Coleman, der dækker Wales for mediet WalesOnline.

Bale leder Wales an i høj grad. Foto: Dan Mullan / POOL Vis mere Bale leder Wales an i høj grad. Foto: Dan Mullan / POOL

Hvem er jeres største stjerne?

»Det er ikke overraskende Gareth Bale. Der var mange spørgsmål omkring ham inden EM. Mange sagde, han var i dårlig form, men han har scoret 11 mål i Premier League og lavet en del assister. Det er meget godt gået i en 'dårlig' sæson.«

»Han elsker at spille for Wales, det betyder alt for ham. Som anfører kan du ikke bede om meget mere fra ham. Og hvis vi skal være ærlige, har han stadig bare verdensklasse over sig. Han er måske ikke den spiller, han var i 2016, og han har mistet lidt hurtighed, men de tekniske evner er der stadig.«

I var selv darlings under EM 2016 – hvordan bliver det at få vendt rollen?

»Jeg skrev selv en artikel om, at Wales pludselig er de onde, men det var også lidt for sjov. Man skal ikke tage det alt for seriøst, men jeg tror, Wales-fans tænker, at det bare er typisk. Mange føler, at der er gået meget imod Wales i fodboldhistorien, så nu joker folk med det: ‘Vi kan ikke engang være alle folks darling – også det tager de fra os’.«

»Wales er ikke glade for, hvordan fansene er blevet uretfærdigt behandlet. De var en kæmpe del af succesen under EM 2016 med den røde mur, der mødte op i Frankrig. Den støtte har de ikke fået i denne turnering. Når man ser på den stemning, danskerne skabte mod Rusland, er det en reel bekymring, at intensiteten kan gå et nøk op. Jeg kan forstå, der kommer tusindvis af danskere i Amsterdam. Og det irriterer waliserne, når man ser på, at England og Skotland har haft deres kampe på hjemmebane.«

»Men jeg tror, de kan vende det til noget positivt. De føler, at verden er imod dem, men de giver den en skalle. Wales har ofte gjort det godt i de omstændigheder, hvor de har ryggen mod muren og alle odds er imod dem.«

Hvad er holdets største styrke?

»Det er lidt sjovt, fordi jeg tror, den største walisiske styrke også er danskerne største. Og det er sammenholdet og holdånden. Danmark har skabt sit sammenhold ud af nogle meget svære betingelser omkring Christian Eriksen. Sammenholdet virker ret unikt. Og det samme gør sig gældende med Wales. De har været stærkt knyttet siden EM i 2016, hvor holdånden var en kæmpe faktor i, at Wales kom i semifinalen.«

»Derudover er de svære at bryde ned rent defensivt, og de er rigtig gode i kontraspillet. Daniel James’ fart er en nøglefaktor, og jeg er sikker på, de vil prøve at bruge den.«

Hvad er holdets største problem?

»Det største problem har været at score mål. Min bekymring vil være, hvis tagetmanden Kieffer Moore ikke spiller, kommer formen af holdet ude af balance. Fornemmelsen er, at man ikke rigtigt har en plan b, der kan fungere mod de bedste hold. Holdet er også ret uerfarent. Flere spillere deltager i deres første store turnering, derfor bliver spillere som Gareth Bale og Aaron Ramsey så vigtige, for de har prøvet det før.«

Kieffer Moore skal man også holde øje med, fortæller Tom Coleman. »Han er næsten to meter høj og er en vigtig man i opspillet.« Foto: OZAN KOSE Vis mere Kieffer Moore skal man også holde øje med, fortæller Tom Coleman. »Han er næsten to meter høj og er en vigtig man i opspillet.« Foto: OZAN KOSE

Hvad er Wales' største frygt ved Danmark?

»Jeg tror ikke, der er er nogen frygt, men mere en respekt. Jeg tror ikke, at folk mener, at Danmark har superstjerner, der skiller sig ud. Men de har nogle fantastiske spillere. Vi har set Mikkel Damsgaard, og han har gjort det godt. Simon Kjær har fået stor ros her i Wales for sin ageren på og uden for banen. Walisiske fans kender nok Andreas Cornelius bedst fra sin tid i Cardiff City, hvor han floppede, så mon ikke, han gerne vil vise sig frem, hvis han kommer på banen.«

Hvordan ser I jeres chancer mod Danmark?

»Jeg tror, det bliver en utrolig tæt kamp. Jeg ville ikke være overrasket, hvis den endte i straffespark. Wales har måske en fordel i, at de har Aaron Ramsey og Gareth Bale, som er verdensklassespillere, Danmark – med al respekt – ikke har. Men som hold mand for mand er Danmark bedre. Alle i Wales forventer en meget svær kamp.«

Hvem er jeres største stjerne uden for banen og hvorfor?

»Spilleren, mange kigger på, er Chris Gunter, som har 102 landskampe for Wales. Han har været med hele vejen, og han er meget vigtig for holdet uden for banen. Alle snakker om Bale, men jeg tror, at selv Bale ser op til Gunter. Han er en stor leder.«