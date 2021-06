Landsholdsspilleren Nicolai Boilesen er alenefar til sin datter, Nala, efter et brud med moren, og han har ligesom de andre spillere snart været væk fra hende i en måned.

Det kan tydeligt mærkes, forklarer han.

»Der er et kæmpe afsavn. Det tror jeg, at der er, lige meget om man er alenefar eller en stor happy family. Jeg tror, at afsavnet er det samme,« siger Nicolai Boilesen og tilføjer:

»Det er klart, at hvad det angår, er det den ting, der er hårdt ved at være væk i så lang tid,« lyder det fra Boilesen, der dog også melder, at tiden i landsholdslejren går hurtig.

Boilesen er alenefar, men har et godt bagland. Foto: Philip Davali Vis mere Boilesen er alenefar, men har et godt bagland. Foto: Philip Davali

»Jeg vil sige, at vi har fantastiske faciliteter, og jeg synes egentlig, at dagene går pænt hurtigt, fordi vi både har træning om formiddagen, og om eftermiddagen bruger man tid på at få behandlinger og sådan nogle ting, og så er der ellers fodbold i fjernsynet hver aften.«

»Men det er klart, at når man runder en måneds tid uden at se sine børn og sine kære, så tror jeg, at alle ville have det hårdt på det punkt, men heldigvis har jeg et godt bagland, der har styr på det, og hun trives,« slår FCK-spilleren fast.

Han bemærker samtidig, at det nok er datteren, der blev født i 2016, som klarer afsavnet bedst.

»Jeg tror mere, at det er far her, der har et problem med det, mere end det er min datter. Men det går nok, nu er der alligevel gået så lang tid, så hvis der lige går to uger mere, så er det sådan, det er. Det ville jeg i hvert fald ikke have noget imod,« forsikrer Nicolai Boilesen.