»Fortsat Flemming Povlsen. Henrik Larsen er med inde på midten, og der kommer John Jensen. Jaaaaaaa ja ja ja, hut-li-hut, nej nej nej«

Sådan lød det, da den tidligere fodboldkommentator Flemming Toft kommenterede Danmarks første mål i EM-finalen i 1992. Især ‘hut-li-hut’ har bidt sig fast i de fleste danskere, men manden bag citatet er ikke sikker på, hvordan han fandt på det. Det fortalte han i B.T.s daglige EM-podcast, Fodbold EM. (Du kan høre hele udsendelsen i bunden af denne artikel eller i din podcast-app).

»Jeg ved det ikke. Der er kommet mange gode forslag. Men jeg har snakket med en hjerneforsker i en anden anledning, som siger, at man kan lagre sådan noget i mange år, hvis du har hørt det et eller andet sted. Så kan man gå med det længe, og så pludselig, så popper det op,« siger Flemming Toft, der i dag er fodboldekspert på TV2.

Ifølge Flemming Toft kommer citatet måske fra et gammelt dansk jazznummer

Foto: Bax Lindhardt Vis mere Foto: Bax Lindhardt

»Mine forældre hørte meget jazzmusik, og der er noget med at Leo Mathiesen, har jeg fået at vide, i en eller anden sang synger noget med ‘hut-li-hut’ og det kan godt være der. Jeg kan ikke huske, at jeg har hørt så meget jazz, men det kunne godt være der,« siger Flemming Toft.

Det er ikke kun for Flemming Toft, at citaterne fra 1992 har gjort stort indtryk. Han har oplevet folk, der kan hele finale-kommentering fra 1992 udenad i hovedet.

»Der var et hold studerende fra Københavns Universitet, der kunne hele finalen fra 1992. Og så blev jeg inviteret ind til deres årsfest, og så knaldede de den kraftedeme af. Folk var helt vilde, og de stod og jublede nede i salen. Det var så vildt,« siger Flemming Toft

Du kan høre hele anekdoten og mange flere i B.T.s fodboldpodcast Fodbold FM herunder eller i din podcast-app, hvor Flemming Toft i dag var gæst med radioværten Mads Steffensen.