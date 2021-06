Christian Eriksens telefon har utvivlsomt været på overarbejde de sidste to uger.

For efter sit uhyggelige kollaps i Danmarks første kamp ved EM, er det strømmet ind med støttende beskeder til den danske stjerne fra hele verden.

Men der er alligevel én af de mange beskeder, der angiveligt var noget helt særligt:

»Jeg skrev til ham, at hvis han nogensinde får brug for en person at snakke med om det hele, så skal han endelig bare sige til.«

Foto: HANNAH MCKAY Vis mere Foto: HANNAH MCKAY

Ordene kommer fra den tidligere Bolton-spiller Fabrice Muamba, der i 2012 også selv faldt om med hjertestop i en kvartfinale i den engelske FA Cup og efterfølgende blev genoplivet.

Derfor kender han alt til det, som den danske stjerne gennemgår lige nu, og af den årsag tilbyder han sin hjælp, hvis Eriksen skulle få brug for den.

»Jeg vil gerne dele mine erfaringer med ham. Det har været nogle voldsomme uger for ham, og han har behov for ro. Når tiden er inde, er jeg sikker på, at vi kommer til at sætte os ned og snakke om det hele,« siger 33-årige Muamba til mediet Chesire Live.

Efter det er kommet frem, at Christian Eriksen trods omstændighederne har det godt, håber Fabrice Muamba nu, at den uhyggelige episode i Parken kan betyde, at der kommer mere fokus på hjerteproblemer verden over:

Fabrice Muamba. Foto: PAUL ELLIS Vis mere Fabrice Muamba. Foto: PAUL ELLIS

»Bliv tjekket, hvis du kan. Bare en gang hvert andet år for at kende din hjertesituation. Lad være med at skjule det for andre. Tal åbent omkring det, for du beskytter ikke kun dig selv men også din familie.«

Fabrice Muamba endte med at stoppe karrieren efter sit hjertestop for ni år siden.

Det var i den første gruppekamp mod Finland 12. juni, at Christian Eriksen kort inden pausen pludselig faldt om på banen i Parken med et hjertestop.

Efterfølgende måtte lægepersonalet udføre hjertemassage samt bruge en hjertestarter på den kollapsede dansker, der lå livløs på græsset.

Dagene efter lå Eriksen indlagt på Rigshospitalet, hvor han gennemgik utallige undersøgelser, inden han fik indopereret en såkaldt ICD-enhed, som er en speciel type hjertestarter.

18. juni blev den danske midtbanestjerne så udskrevet efter en vellykket operation, hvorefter han lagde vejen forbi EM-lejren i Helsingør for at hilse på sine holdkammerater.

Christian Eriksen er lige nu sammen med sin familie i Odense, hvor han har brug for ro, lyder det.