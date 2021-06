De danske landsholdsstjerner bad efter mandagens 4-1-sejr mod Rusland om at blive kørt rundt i København for at mærke den vilde feststemning, der prægede den danske hovedstad.

Det afslørede fodbolddirektør i DBU, Peter Møller, da han var med i B.T.s morgensfodboldpodcast, Fodbold FM, torsdag. (Du kan høre podcasten nederst i artiklen eller i din foretrukne podcast-app).

»Efter kampen mod Rusland ville spillerne gerne en tur forbi Sankt Hans Torv, Nørrebrogade og Østerbrogade for at se, hvordan københavnerne fejrede sejren. Det var helt vildt at mærke den stemning og opbakning,« fortalte Peter Møller

På de københavnske gader kunne spillerne se, at tusindvis af mennesker fejrede sejren, at folk badede i springvand, og ifølge B.T.s udsendte mindede gaderne om Roskilde Festival.

Danmarks landstræner Kasper Hjulmand efter EM-kampen mellem Danmark og Rusland i Parken i København, mandag den 21. juni 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Danmarks landstræner Kasper Hjulmand efter EM-kampen mellem Danmark og Rusland i Parken i København, mandag den 21. juni 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Spillerne er ligesom os allesammen utroligt berørte over det hele. Jeg tror, at de nyder det og er taknemmelige over, at de har fået lov til at opleve det,«siger Peter Møller.

Peter Møller har selv oplevet, hvordan det føles at gå videre til en slutrunde. Han scorede selv i 1/8-finalen i 1998 mod Nigeria og har derfor rådgivet spillerne.

»Jeg sagde til spillerne, da de løb rundt på banen efter kampen mod Rusland, at de skulle tage en omgang mere og blive derinde. Det her øjeblik, det kommer aldrig igen, så det er bare med at suge det hele til sig og nyde det,«siger Peter Møller.

Du kan høre hele interviewet med Peter Møller i B.T.s fodboldpodcast Fodbold FM herunder eller i din podcast-app.