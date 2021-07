Det er ikke mere end 10 dage siden, Jonas Lössl stod på Wembley i en EM-semifinale.

Og fredag var han så tilbage i målet for FC Midtjylland, der tog hul på den nye Superliga-sæson i Herning.

Noget, der må siges at være en stor kontrast til det EM-eventyr, han har brugt det meste af sommeren på at være en del af.

»Det er en speciel situation, for det er jo to forskellige niveauer, og det kan ikke sammenlignes. Selvfølgelig var dét, jeg så på Wmbley, helt fantastisk og noget af det største, jeg har været med til i karrieren,« sagde den 32-årige målmand til TV3 Sport efter kampen.

Her satte han ligeledes ord på den forfærdelige oplevelse, som hele fodboldverden var vidne til, da Christian Eriksen kollapsede i Parken:

»Det var jo en kæmpe tragedie, der endte med at blive en styrke i holdet. Da vi snakkede med Christian dagen efter, og da han kom op og besøgte os i Helsingør, gjorde, at vi rykkede endnu tættere sammen.«

Netop dét at rykke tættere sammen som hold er da også det, der står klarest for Lössl, når snakken falder på den EM-slutrunde, der for altid vil blive husket.

»Det var en unik oplevelse. Jeg vidste godt, hvor stærke vi var, for det har jeg set de sidste mange år, men den rejse, vi har været på de sidste seks uger, var helt speciel,« forklarede han og tilføjede:

»Det er stærke ledere, jeg har været sammen med. Simon Kjær, Pierre-Emile Højbjerg, Kasper Schmeichel og Kasper Hjulmand...ja, jeg kunne blive ved. Det er nogle dyrebare erfaringer, som jeg sætter pris på og for altid vil have med mig.«

FC Midtjylland fik en skidt start på den nye Superliga-sæson, da holdet fredag aften tabte med 1-2 til OB.

