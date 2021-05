»Det har været svært. Det må jeg erkende.«

Kasper Hjulmand ved godt, at det er en del af jobbet, men det ændrer ikke på, at det har været nogle hårde dage for Danmarks landstræner. Store beslutninger skulle tages og drømme er blevet knust.

Tirsdag aften blev den 26 mand store EM-trup nemlig præsenteret, men forud for det skulle Hjulmand igennem et hav af telefonopkald. Både de sjove og de knap sjove.

Opkald, der for flere spilleres vedkommende betød, at håbet om at få lov til at repræsentere de rød-hvide farver til en slutrunde på hjemmebane blev endegyldigt slukket.

Kasper Hjulmand gav plads til spillere som Mathias 'Zanka', Nicolai Boilesen og Anders Christiansen, mens blandt andre Henrik Dalsgaard, Lasse Schöne og Jens Jønsson er blevet vraget. Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Kasper Hjulmand gav plads til spillere som Mathias 'Zanka', Nicolai Boilesen og Anders Christiansen, mens blandt andre Henrik Dalsgaard, Lasse Schöne og Jens Jønsson er blevet vraget. Foto: Mads Claus Rasmussen

»Jeg kan være ærlig og sige, at jeg synes, det er forfærdeligt. Jeg synes, det er hårdt, fordi jeg ved, hvor meget de her spillere vil gøre for at komme med. Hvordan de har kæmpet for at få snuden med og havde håbet. Så det er aldrig sjovt at slukke et håb for mennesker, og det nyder jeg bestemt ikke,« fortæller den danske landstræner.

Kasper Hjulmand forklarer, hvordan han gav de første spillere besked før weekenden. Det var dem, han var sikre på.

»Så har der været nogle stykker i går (mandag, red.), og så har de fleste opkald været her til formiddag (tirsdag, red.), da de sidste informationer tikker ind, og de sidste beslutninger bliver truffet.«

Det er tydeligt at mærke, at Danmarks landstræner ikke nyder lige præcis den del af sit job. Den, der går på at knuse håb og drømme.

Lasse Schöne og Henrik Dalsgaard var begge med ved VM i 2018, men fik senest den triste besked, at de ikke er med ved sommerens slutrunde. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Lasse Schöne og Henrik Dalsgaard var begge med ved VM i 2018, men fik senest den triste besked, at de ikke er med ved sommerens slutrunde. Foto: Liselotte Sabroe

Derfor var det også særligt to spillere, der var ekstra hårde at skulle ringe til, afslører Kasper Hjulmand.

»Jeg sagde fra starten af, at jeg vidste godt, at der ville være en sandsynlighed for, at der var nogle, der ville have have været med sidste år, der ikke vil være med i år.«

»Det er klart, at det er hårdt for en Henrik Dalsgaard og for en Lasse Schöne, som jo stensikkert havde været med sidste år. Det var ikke nemt, og det er ikke nemt, fordi jeg synes også, at de har gjort det fantastisk og er en stor, stor del af det her holds udvikling.«

Derudover måtte spillere som Jens Jønsson og Philip Billing også se EM-drømmen forsvinde.

Danmark spiller sin første kamp gruppekamp ved EM mod Finland 12. juni.