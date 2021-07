Danmark skal have sat skik på Schick, hvis en plads i semifinalen skal bookes.

Den tjekkiske superbomber Patrik Schick har i den grad indtaget EM med store armbevægelser og blandt andet et vidundermål sparket ind fra midten mod Skotland.

Men de danske forsvarsspillere føler sig godt rustet til at neutralisere den store, stærke angrebstrussel, som med fire scoringer har haft en hovedrolle i Tjekkiets succesfulde Euro-ridt. Det forsikrer Jannik Vestergaard.

»Schick har spillet helt vildt godt ved EM og har haft succes i Tyskland. Han bliver en mundfuld, men vi løfter i samlet flok. Vi skal forsvare som en enhed og stole på, at vi også er farlige, når det går den anden vej,« siger den danske stopper.

Foto: PAUL ELLIS Vis mere Foto: PAUL ELLIS

25-årige Patrik Schick, som i gennemsnit scorer i hver anden landskamp, spiller til daglig med stor succes i Bayer Leverkusen. Yussuf Poulsen har spillet sammen med Schick i RB Leipzig, hvor de konkurrerede om spilletid i angrebet.

»Han er dygtig, og vi delte spilletiden mellem os, og det siger også noget om, at vores træner ikke rigtig kunne finde ud af, hvem af os der var den bedste på det tidspunkt,« siger den danske angriber og fortæller, at han er klar med et par gode råd til Vestergaard, Simon Kjær og Andreas Christensen i det danske forsvar.

»Han er dygtig i feltet og dygtig til at skabe rum til sig selv og god til at komme ned i rummene nede i banen. Vi skal have fokus på ham. Så jeg skal nok give nogle tip videre til vores forsvarsspillere,« siger Yussuf Poulsen.

Jannik Vestergaard har ved flere lejligheder stået over for fysisk frygtindgydende angribere ved dette EM. Mod Wales og Rusland blev henholdsvis Kieffer Moore og Artem Dzyuba nogenlunde neutraliseret.

Problemerne var dog noget større for Vestergaard og co. mod verdensstjernen Romelu Lukaku fra Belgien. Det gør dog ikke Southampton-spilleren nervøs, siger han:

»Vi har fornøjelsen af at spille mod fysisk store angribere, og jeg synes, det er gået fint. Der er udfordringer – fordele og ulemper. Det er sjovest at spille mod de bedste.«