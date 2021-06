Vi har klaphatten, 'Danmarks Dynamite', og nu er dansen her. EM-dansen.

Danseinstruktøren Jens Werner og B.T. har teamet op og byder nu alle danskere op til dans, så vi sammen kan støtte det danske fodboldlandshold.

Koreografien er simpel. Den passer til sangen 'Danmarks Dynamite', den danske fodboldsang til EM i fodbold i år, som popbandet Alphabeat står bag.

Og DU spiller en vigtig rolle, når hele Danmark skal være rød og hvid, i forbindelse med at fodboldlandsholdet spiller den historiske EM-slutrunde på dansk jord.

Gennem årets EM-dans, der er gennemsyret af glæde og 'Danmarks Dynamite', holder vi nemlig en fælles fest og støtter de danske drenge.

Koreografen bag EM-dansen er Jens Werner, som mange nok genkender fra 'Vild med dans' – og han har lavet dansen, så hele familien formentlig kan være med.

Så lad os alle vise, at vi støtter landsholdet ved at optage, at vi danser EM-dansen, og dele det på de sociale medier under hashtagget #FlagforDanmark.

Du kan også sende en video af dig selv, hvor du danser EM-dansen, til flag@bt.dk.

Lad os få gang i dansefesten!