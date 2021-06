Danmark er i EM-kvartfinalen!

Så simpelt er det, så smukt kan det skrives.

Eventyret om det danske fodboldlandshold er ikke slut endnu. Langtfra. For med sejren på 4-0 over Wales i ottendedelsfinalen venter et nyt kapitel i aserbajdsjanske Baku. Wales blev spillet ud af banen i en helt forrygende opvisning.

Triumfen i Amsterdam blev grundlagt af en mand, der kender græsset bedre end de fleste. Ud af EM-skyggen trådte han som jysk fugl føniks. Kasper Dolberg. Ja, hvem ellers?

Den tidligere Ajax-spiller fik chancen i stedet for den skadede Yussuf Poulsen. Og den greb han, for pokker, hvor han greb den.

I midten af første halvleg gjorde han det, landstræner Kasper Hjulmand længe har sagt, han kan: score mål – og hvilket ét.

Dolberg hamrede den ind i kassen på kanten af feltet efter et flot dansk opspil. Den sad, Dolberg.

Herfra var danskerne i kontrol, indtil Dolberg igen gav de mange tusinde danskere noget at juble af i Amsterdam.

Han opsnappede en fejl i det walisiske felt – målnæsen på arbejde – og så kunne han juble igen. Både over sit eget mål og senere over, at Joakim Mæhlede Amsterdam rød med sit mål til slutresultatet 3-0, mens Martin Braithwaite kronede værket med 4-0-scoringen.

Ja, den er god nok, Danmark er i EM-kvartfinalen.

Her er dommen fra B.T.s EM-kommentator Åge Hareide efter triumfen over Wales:

Kasper Dolberg – hvor cool er den mand?

»Doller! Jeg synes, det var smart at sætte ham ind på sin gamle hjemmebane, hvor han har haft så mange gode oplevelser. Det var en spiller, vi tog ind tidligt på landsholdet, og jeg synes, han er en utrolig god afslutter. Jeg er så glad på Kaspers vegne. Han kan blive den næste 9'er på landsholdet. Det er så godt, at han lykkedes i dag.«

Er der nogen grænser for det her holds potentiale?

»De har kørt Wales midt over. Fuldstændig. Det er så sjovt at se på. Danmark skifter spillere ud, alligevel er der kvalitet over hele banen. Det er en fryd at kigge på. Der er ingen grænser for det her hold. Wales havde Gareth Bale, og han viste lidt i starten af kampen, og siden blev det ikke det samme. Jeg er ret glad for mig selv som spåmand. Jeg sagde, det ville blive en kvartfinale i Baku. Det blev det, og det bliver højst sandsynligt mod Holland. Det bliver spændende at se dem mod en stor modstander.«

Midt i jublen – skal vi være bekymrede, hvis vi mangler Simon Kjær i kvartfinalen?

»Det så ikke så godt ud. Men Simon er ofte kommet tilbage. Han har haft lidt problemer med baglåret gennem tiden, men det er blevet bedre, og han har fået bedre behandling. Jeg ved, det har været en bekymring. Men jeg håber, han kan være med i kvartfinalen. Han betyder så meget for Danmark.«