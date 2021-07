Et dansk eventyr endte i et mareridt. Danmark er ude af EM. B.T.s EM-kommentator Åge Hareide mener ikke, der var straffe til England.

Det startede så godt. Mikkel Damsgaard hamrede danskerne foran på et fuldstændig uimodståeligt frispark.

Herfra var målet klart: Hold føringen til pausen. Men sådan gik det ikke. Harry Kane splittede det danske forsvar ad med en dyb aflevering – få sekunder senere havde anfører Simon Kjær gledet bolden ind i eget net.

Var det ikke ham, stod Raheem Sterling klar til at banke den ind over stregen. Resultatet på tavlen var det samme. 1-1.

Dramaet fortsatte efter pausen. Danmark blev presset, meget presset, mens England jagtede den forløsende scoring. Men danskerne holdt stand – selv da dommer Danny Makkelie fandt seks minutters overtid.

Englænderne fortsatte dominansen i den forlængede spilletid, og her skrev Raheem Sterling og dommer Makkelie sig ind i dansk fodboldhistorie som skurke.

Sterling faldt let i feltet, men Makkelie gav straffet – Schmeichel reddede, Harry Kane tog riposten, 2-1. Dansk nedtur.

Det blev endnu værre, da Mathias Jensen ikke kunne fortsætte på grund af en skade, og danskerne var nødsaget til at spille resten af kampen færdig med kun ti mand.

De gav alt – de kunne ikke mere. Danmark er ude af EM.

Åge Hareide, var der straffe?

»Nej, det var der ikke. Jeg tror ikke, Danmark havde fået straffe i en lignende situationen på Wembley. Det er svært at se, om der er kontakt i det hele taget. Den havde Danmark ikke fået.«

Hvad ville du sige til spillerne i omklædningsrummet, hvis du var landstræner?

»Åh … De kæmper i en helt utrolig indsats. De gjorde det så godt. Jeg kender ikke de taktiske overvejelser, men da de skiftede til 5-3-2, blev de presset for langt tilbage. Men jeg ville sige til dem, at de kæmpede heroisk. Det er så synd for Kasper Schmeichel. Han redder straffet, men ryger bolden den anden vej, havde Harry Kane ikke scoret. Suk.«

Eventyret slutter her – hvad står vi tilbage med?

»Vi skal være meget stolt af dem. Så stolte. Og der er grund til stor optimisme. Der er allerede VM næste år i Qatar. Med det her hold kan de gå langt. De er blandt de sidste fire med Spanien, Italien og England. Det er stort.«