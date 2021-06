De leverede en præstation af højeste skuffe, men det var ikke nok mod verdens nummer et Belgien.

Danmark rejste sig efter chokket i Parken, hvor Christian Eriksen faldt om med hjertestop.

De var klar til at ære deres holdkammerat. Og mod Belgien viste de fra første fløjt, at det var på dansk jord, at de belgiske verdensstjerner havde sat sine milliondyre fødder.

Man havde næsten ikke turdet håbe på det, da Yussuf Poulsen sendte et helt land i ekstase med sit mål efter blot to minutter.

Skete dét virkelig? Ja - men minutterne i drømmeland blev begrænset denne hede juniaften i København.

For Belgien viste klassen i anden halvleg med to mål og fik sejren på 2-1.

Men det skal vi glemme, lyder det fra den tidligere landstræner Åge Hareide.

For i de 90 minutter viste Danmark grund til håb.

Her giver B.T.s EM-kommentator Åge Hareide sit syn på Danmarks 1-2-nederlag til Belgien:

Kan vi tillade os at være skuffede?

»Jeg tror, Danmark skal glemme resultatet fuldstændig og bare huske præstationen. Det bliver en finale mod Rusland i den sidste kamp. For fortsætter de, som de gør nu, så vinder de den kamp. Og så er de videre til næste runde, hvis vi får lidt hjælp af Belgien også. Det er simpelthen individuel kvalitet, der afgør det i dag mod Belgien. Kevin De Bruyne viser, hvorfor han er en af verdens bedste spillere.«

Var første halvleg de bedste 45 minutter, du nogensinde har set fra Danmark?

»Det er det absolut med tanke på modstanderen, som ligger nummer et i verden. Det var rigtig gennemført. De lukkede helt af for de belgiske spillere, og de fik ikke en eneste kontra imod sig. Det fungerede rigtig godt defensivt med treback-kæden, som havde Thomas Delaney og Pierre Emile Højbjerg foran sig. Med den kæmpe start, vi fik med Yussuf Poulsens mål, blev Danmark båret frem. Det håbede jeg på inden kampen. Og det skete.«

Er dét det mest rørende øjeblik i dansk fodbolds historie, da kampen stoppede i det 10. minut for at hylde Christian Eriksen?

»Ja, det var det. Det var altså helt fantastisk. Og det viser jo bare, hvor stor en fodboldspiller Christian Eriksen er. Og jeg synes også, det viser, at danskerne er nogle fantastisk gode mennesker.«

Husk, du kan læse Åge Hareides klumme, som kommer senere på bt.dk, hvor han giver sit unikke indblik i opgøret.