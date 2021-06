Man siger, at en anfører skal gå forrest – men lørdag aften tog Simon Kjær det ordsprog til et helt nyt niveau.

Hans ageren i forbindelse med Christian Eriksens kollaps har fået masser af opmærksomhed, og det har været helt fortjent. Simon viste her sit sande jeg, for han er en forbilledlig anfører og et fantastisk menneske.

Mange var gået i panik i den situation og ville ikke vide, hvad de skulle gøre. Men Simon handlede. Han evnede at holde hovedet koldt og tænke klart. Han fattede hurtigt, der var noget helt galt. Først i forhold til at nå hurtigt frem til Christian og hjælpe ham og derefter at slå ring omkring ham.

Senere havde han også overskuddet til at tage sig af Christians kæreste, Sabrina, da hun kom ind på banen.

Det er meget sigende for Simon. Han er enormt menneskelig. På banen er han stenhård og går til stålet, men uden for stregerne er han en mand, der har mange følelser for andre mennesker. Og han går rigtig meget op i, at alle omkring ham skal have det godt. Det er han meget optaget af.

Det viste han også til VM i 2018, hvor vi var i Rusland. Jonas Knudsen blev far midt under slutrunden, og der var det Simon, som fik ideen om, at spillerne skulle samle sammen til et privatfly, så Jonas kunne komme hjem og se sin nyfødte datter. Så han kom til mig og spurgte, om det var okay, at spillerne sendte ham hjem til Danmark en kort tur. Det viser meget om, hvordan Simon er.

Jeg valgte i sin tid selv at gøre Simon til anfører, fordi han både som fodboldspiller og menneske rummer enormt mange kvaliteter. Han har også klare ideer om, hvordan det skal være at være med på et landshold: Han tager selv et kæmpe ansvar, og han vil have, at alle skal tage ansvar. Jeg siger altid, at det er vigtigt, at fodboldspillere ikke bare er fodboldspillere. De skal være gode mennesker og forbilleder. Det er Simon et af de bedste beviser på.

Simon er et enormt vigtigt samlingspunkt for truppen. Både for de unge og de ældre. Han har en kæmpe stor erfaring og har spillet i mange forskellige ligaer. Det har gjort ham rigtig skarp til at forstå andre mennesker og kulturer.

Derudover er han en god holdspiller, og holdkammeraterne har stor respekt for hans indstilling. Han giver sig 100 procent hver eneste gang. Det kan godt være, han ikke er den, der er mest verbal og råber og skriger, men han praktiserer leading by example. Han går forrest i alle dueller og i alle aspekter af spillet. Han er meget vigtig for holdet og stabiliteten, og han har en stor andel i, at det er gået godt for Danmark i så lang tid.

Derfor vil han selvfølgelig også komme til at efterlade et stort hul på torsdag, hvis han ikke bliver klar til at spille. Selvom Simon er en voksen og robust mand, så har det selvfølgelig været hårdt for ham at se sin gode ven Christian på den måde i lørdags. Jeg har stor respekt for, at Simon selv sagde fra mod Finland og lod sig udskifte.

Det viser også, at han er et menneske af kød og blod. Vi reagerer alle forskelligt, og det skal der være plads til – man kan ikke forlange, at man stiller op, hvis man ikke er klar. Men det er selvfølgelig en rigtig svær situation for Simon, for han vil jo gerne være der for sit hold, fordi han ved, at kammeraterne har brug for ham. Men han skal også selv være parat til det.

Jeg føler mig dog helt sikker på, at Simon mærker ordentligt efter og snakker med Kasper Hjulmand og træffer den rigtige beslutning før kampen mod Belgien. Deri ligger hans ærlighed også: Han ved, han skal være 100 procent klar for at stille op for Danmark.

Så hvis han starter inde, så er det, fordi han er klar til at gå forrest igen.