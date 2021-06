EM har vist, at der er et helt ekstremt stærkt sammenhold på det danske landshold.

Spillernes håndtering af situationen omkring Christian Eriksen har været imponerende. Det har selvfølgelig været en meget svær størrelse for dem, men den måde, de har rejst sig på, aftvinger virkelig stor respekt.

Men jeg vil sige, at det ikke kommer bag på mig. For på den front er det danske landshold virkelig fuldstændig unikt – den gruppe af spillere har det fantastisk sammen og udgør et meget stærkt kollektiv. Det oplevede jeg selv i min tid som landstræner.

Spillerne har det rigtig godt med hinanden, og det gælder hele vejen igennem. Der er ingen klikker eller specielle grupper, som hænger ud sammen. Alle taler med alle. Det er meget normalt at se på både lands- og klubhold, at der er en ældre gruppe, som holder sig meget for sig selv – og at de unge gør det samme. Men for danskerne veksler det hele tiden.

Spillerne dyrker i det hele taget meget det sociale og kan godt lide at være sammen. Og hvis nogen har brug for at trække sig tilbage og bare være lidt for sig selv, så er det også helt okay.

De er gode til at lave ting sammen, når de er i landsholdslejren – som for eksempel at gå i biografen eller tage ud og drikke en kop kaffe, når der er tid til det i programmet. Spillerne opholder sig også meget sammen i behandlerrummet hos massøren og fysioterapeuten. Det fungerer som et slags socialt samlingssted og fristed, hvor man kan se nogle film, hygge sig og drikke kaffe.

Samtidig er der en rigtig god tone mellem spillerne, og det er også vigtigt for at undgå, at der opstår gnidninger. Det kan der meget nemt gøre, når man er sammen så intenst, som man er i sådan en lejr, men det er ikke et tema for danskerne.

Jeg er helt overbevist om, at det her sammenhold er en af de største årsager til de stærke resultater, man har leveret i de seneste år.

Stemningen i den danske lejr adskiller sig meget fra andre landshold, hvor spillerne ofte er opdelt i flere grupper. Jeg tror, det handler meget om, at Danmark er et lille land, så der er ikke de store forskelle i forhold til religion, kultur og den slags. Spillerne er meget ens, og så undgår man de problemer. Så man behøver ikke bruge mange kræfter på at få gruppen til at fungere som landstræner: Det er totalt problemfrit.

Selv i forhold til Sverige og Norge er danskerne anderledes. Jeg tror simpelthen, det handler om den opdragelse, som drengene har med hjemmefra. Man vil hinanden det godt og kan gode lide at hygge sig sammen. Og når nogen eksempelvis har fødselsdag, så fejrer man hinanden og gør noget ud af det. Det gør man ikke på samme måde i de andre nordiske lande.

Og jeg vil sige, at stemningen på landsholdet var meget, meget bedre, end da jeg var landstræner i Norge i 00’erne. Ud over selve det sociale sammenhold handler det også om, at de danske spillere er meget professionelle i deres indgang til at være på et landshold. De hygger sig, men de er også meget seriøse og gør de ting, de skal. De er positive og opfører sig ordentligt og arbejder altid stenhårdt. Det er også en af grundene til, at danskerne er meget populære ude i deres klubber. De spiller på store adresser, hvor det kræver meget at være med på holdet, men det formår de danske spillere.

Og jeg er ikke i tvivl om, at det her forløb under EM bare får dem til at rykke endnu tættere sammen i bussen og blive en endnu stærkere enhed.