Han er tilbage. Også selvom det kommer til at gøre ondt.

Åge Hareide, der kvalificerede Danmark til EM, vender nu retur til det landshold, som han på få år gjorde til et af verdens stærkeste, inden det endte i et smertefuldt farvel.

Som B.T.s EM-kommentator vil nordmanden give læserne et sjældent unikt kig ind i det hold, der om få uger skal forsøge at genskabe sensationen fra 1992:

»Jeg kan forklare, hvordan og hvorfor ting sker. Jeg kender hovederne og indstillingerne hos drengene. Sammenholdet i gruppen. Det psykologiske spil. Presset i de afgørende kampe. Alle de her ting, almindelige eksperter ikke kender til,« siger Åge Hareide.

Med daglige klummer, analyser og kommentarer vil Åge Hareide før og under EM-slutrunden tage B.T.s læsere med ind i det omklædningsrum, han i fire år stod i spidsen for.

Men det bliver ikke nemt for den 67-årige stortræner, som egentlig skulle have stået i spidsen for Danmark under slutrunden, inden pandemien stoppede festen og udskød EM.

»Det bliver hårdt at se. Det bliver følelsesmæssigt tungt. Sådan er det. Det er nogle drenge, som jeg har kendt så godt i fire år som landstræner, og som jeg har haft en fantastisk tid med. Men Kasper Hjulmand har taget holdet videre. Det er meget, meget fint,« siger Åge Hareide.

Kasper Hjulmands udvalgte tropper tager hul på eventyret 12. juni mod Finland i Parken. Og slutningen? Den skal vi vente længe på, mener Åge Hareide.

»Jeg har store forventninger. Jeg troede på, vi sammen kunne nå semifinalerne på Wembley. Den tro har jeg fortsat. Holdet er blevet endnu bedre. De har leveret stærke resultater. De kender hinanden endnu bedre nu,« siger han og fortsætter:

»De har efterhånden været sammen i mange år og har fået tilskud af de unge drenge fra Italien, Mikkel Damsgaard og Andreas Skov Olsen. Det har givet holdet endnu en dimension. De kan nå semifinalen, og så kan alt ske ...«

Fra sit nye trænerjob i den norske topklub Rosenborg har Åge Hareide siden sin exit fra landsholdet fulgt spillerne tæt. Han holder kontakten, kommer med opmuntrende beskeder og lægger ikke skjul på, at han savner omgangen med spillerne.

»Jeg taler stadig med dem. Senest gratulerede jeg Kasper Schmeichel med sejren i FA Cuppen. Det er klart, at man har en forbindelse til dem, men det er også en hektisk hverdag. Vi får aldrig samme kontakt igen. Det savner jeg. Jeg savner Danmark.«

Derfor har Åge Hareide nu hejst det danske flag i Trondheim.

Han opfordrer alle danskere til at støtte de udvalgte, flage for Danmark og vise, at hele landet står bag dem:

»Jeg kommer aldrig til at glemme billederne fra Parken under VM 2018, da vi scorede mod Peru. Det var fantastisk. Danskerne er gode til at fejre. Gode til at støtte,« siger han og fortsætter:

»Jeg husker de danske roligans fra 1980erne, som blev verdenskendte for den måde, de støttede holdet på. Det opfordrer jeg danskerne til at gøre igen. Find de takter frem. Støt drengene, både i Parken og i hele Danmark.«

