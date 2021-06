'Hissa hussa hejsasa – nu ska' svensken ha' da da.'

Kan du huske din første landskamp? Det er der nok mange danskere, der kan. For landsholdet er for mange noget helt særligt.

Og det er det også for dagens vinder i B.T.s konkurrence #flagfordanmark.

Han hedder Kurt Anker Søborg, er 93 år gammel og så sin første landskamp i 1943. Her spillede Danmark spillede venskabskamp mod Sverige på Københavns Idrætspark. Og Kurt flager for Danmark, ligesom mange andre af B.T.s læsere har gjort for at vise støtte til det danske landshold ved EM.

Kurt Anker Søborg på 93 er muligvis en af Danmarks ældste roligans. Og han kan stadig huske sin første landskamp i 1943. Foto: Privat Vis mere Kurt Anker Søborg på 93 er muligvis en af Danmarks ældste roligans. Og han kan stadig huske sin første landskamp i 1943. Foto: Privat

»Jeg har været 15 år dengang. Det var under 2. Verdenskrig, og det var mod Sverige. Vi vandt 3-2, og jeg mener at huske, at vi havde fem debutanter med, blandet andet Knud Lundberg,« fortæller Kurt Anker Søborg og mindes, hvordan han og de mange andre danske fans på stadion råbte den velkendte slagsang 'Hissa hussa hejsasa – nu ska' svensken ha' da da'.

I dag bor Kurt Anker Søborg i et hus med stråtag og en gammel stalddør i Sengeløse, men han voksede op på Frederiksberg, hvor han oplevede at skille sig ud fra mængden. Og det var der en særlig årsag til.

»Da jeg var dreng, var jeg Frem-tilhænger, selvom vi boede på Frederiksberg. Alle andre holdt med KB, og så skulle jeg nok være lidt anderledes, så derfor blev det Frem. I dag er mine børn og børnebørn FC Københavns-fans,« lyder det fra Kurt Anker Søborg, der stadig den dag i dag holder af at se en god fodboldkamp.

»Jeg følger med i det, jeg kan. Jeg har ikke det store udvalg af kanaler, men jeg ser fodbold på både svensk, norsk og tysk tv. Det er tanken bag selve spillet. Det er derfor, jeg var så begejstret for Knud Lundberg, for han var en intelligent spiller. Han var ikke særlig hurtig, men han var dygtig, ligesom i et skakspil. Man kan se meningen i det.«

Kurt Anker Søborg og Monika Bellmann. Foto: Privat Vis mere Kurt Anker Søborg og Monika Bellmann. Foto: Privat

Vil du også gerne vinde fede EM-præmier?

I forbindelse med EM-slutrunden på dansk grund har B.T. og DBU lanceret kampagnen #flagfordanmark, der skal få danskerne til at vise deres støtte til landsholdet – læs her, hvordan du kan vinde kampbilletter.

Konkurrencen går ud på at vise den mest kreative måde at flage for Danmarks landshold. Alle bidrag er med i B.T.s daglige konkurrence om en landsholdstrøje og et tørklæde. De bedste og mest kreative bidrag er også med i B.T.s hovedkonkurrence om billetter til en VM-kvalifikationskamp i Parken.

Her kan du se et udvalg af dagens andre fine billeder

Campingvognen er klar! Vis mere Campingvognen er klar!

Bjarne Kirkeskov Andersens campingvogn har fået en makeover og er blevet klædt i festlige dannebrogsfarver.

Så er danmarksvognen klar til at køre rundt i det danske land.

Og selvom man har slået sig, kan man stadig flage for Danmark.

Her er den gipsarm, der er blevet pyntet med dannebrog.

Gipsarmen er pyntet. Vis mere Gipsarmen er pyntet.

Heidi Knudsens børn hepper på Danmark til EM.

Tusind tak for alle jeres billeder!

Landsholdet har brug for din hjælp. Flag på den vildeste og mest kreative måde – hjælp med at gøre Danmark rød og hvid under EM!

Del dine bedste, sjoveste og mest kreative flagbilleder og -videoer med B.T., og vind fede præmier! Send til flag@bt.dk.