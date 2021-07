En helt særlig kjole til en helt særlig lejlighed.

Dagens #flagfordanmark-vinder forstår i den grad, hvad det vil sige at pynte sig til EM i fodbold, når der skal heppes på Danmark.

76-årige Rosita Ternstrøm er nemlig indehaver af en specialsyet dannebrogskjole, som kommer frem, når der er noget at fejre. Heriblandt EM og VM i fodbold.

»Min mor har haft denne her kjole i meget lang tid. Den var endda på i 1992. Hun har fået den syet af en dansk designer dengang,« fortæller Rosita Ternstrøms datter, Alexandra Ternstrøm, der til daglig bor i USA.

Rosita Ternstrøm i den flotte dannebrogskjole. Foto: Privat

Alexandra og Rosita Ternstrøm er glade for fodbold, og i USA spiller Alexandras søn også selv fodbold på sin high school.

Og Alexandra var så heldig at få lov til at låne kjolen af sin mor i forbindelse med Danmarks kvartfinale mod Tjekkiet lørdag aften.

»Vi håber, at landsholdet går hele vejen i år,« fortæller Alexandra Ternstrøm.

Hjemme hos Christina Sørensen flager de for Danmark, og hendes hunde er også i EM-stemning.

