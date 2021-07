Der er godt gang i salget af de danske billetter til onsdagens EM-semifinale mod England på Wembley.

Det oplyser kommerciel direktør i DBU, Ronnie Hansen, til B.T.

»Vi har solgt 4800 ud af cirka 6000 billetter. Så jeg tror, det bliver ved med at sælge godt, og vi skal nok sælge ud med danskere derovre,« siger han og fortsætter:

»Nu handler det om at få dem i rødt og hvidt, så holdet kan se og høre dem. De skal sætte sig ind i fanstemningen, så de ikke ender med at være turister, med ender med at være en ægte del af fankulisssen.«

Det er kun danskere med bopæl i England eller Skotland, som har adgang til semifinalen på grund af de strikse indrejseregler.

Derfor var DBU efter sejren over Tjekkiet hurtigt ude med et opråb til de mange bosiddende danskere i Storbritannien – de skulle på stadion.

Og det ser ud til, at de har lyttet.

Nu skal Wembley bare males så rød og hvid som muligt.

»Vi sørger for, at der er flag på pladserne, og vi sørger for, at der kommer omkring 1000 trøjer over. Der er ikke til alle, men det er til dem, der ikke selv har noget rødt og hvidt, og vi opfordrer alle til at have noget rødt og hvidt på og lære de vigtigste sange. At købe billetten er det nemme. Nu skal holdet kunne se og høre dem hele kampen igennem,« forklarer Ronnie Hansen.

Der vil være plads til mindst 60.000 fans på Wembley, og cirka 6000 er altså afsat til danske fans.

Kampen spilles onsdag klokken 21 dansk tid.