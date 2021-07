En gigantisk bygning med 40 værelser, restaurant, en storskærm med spillekonsoller, sofaer, en stor have, spa og eget fitness.

Det er, hvad landsholdet blandt andet har til rådighed, efter de er landet i London til semifinalen mod England onsdag aften.

DBU bekræfter nemlig overfor B.T., at landsholdet skal bo på det såkaldte 'The Lodge', som består af to etager.

Et sted, der er tilknyttet Tottenhams træningsanlæg, som er det, Kasper Hjulmands tropper skal bruge inden EM-braget.

Størstedelen af værelserne vender ud mod haven.

'The Lodge' blev præsenteret for første gang i maj 2018 inden VM, hvor Brasilien var de første, der fik lov at bo i de luksuriøse omgivelser, som Tottenham bruger til dagligt i forbindelse med kampe.

Dermed er det også vante omgivelser for Pierre-Emile Højbjerg, der har sin daglige gang i den engelske storklub.

Når Tottenham bor på The Lodge har alle spillere deres eget værelse, og formålet er, de skal føle sig hjemme og godt tilpas når de bor der både før og efter kampe.

Ifølge The Mirror er sengene designet således, at benene er så langt inde under sengen, at spillerne ikke kan slå tæer og fødder på dem.

Der er ikke adgangskort, i stedet får alle spillere til dagligt en kode til deres værelser, som er lydisolerede.

Der er spa med både varme og kolde bassiner, ligesom der er både yogastudie og et fitnesscenter på stedet, der ligger lige ved siden af træningsbanerne.

The Lodge.

Kampen mellem Danmark og England bliver spillet onsdag aften klokken 21.00, og du kan følge den LIVE her på bt.dk.