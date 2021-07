EM er slut for Danmark, men vi glemmer det aldrig.

Der var opture, nedture, gråd og grin. Det har været sådan en sommer, som man fortæller om til sine børn. Det blev til en dansk semifinale og stjernestunder.

Det blev til en slutrunde i toppen af hitlisten, når det kommer til danske præstationer i landsholdstrøjen.

Og her er de 21 ting, som vi vil huske om den danske EM-slutrunde i 2021.

Hjulmand har løftet holdet

Åge Hareide gav Danmark vindervilje, og Kasper Hjulmand har tilføjet spilleglæde uden at røre ved den del. Det her landshold har vundet folkets kærlighed på underholdende fodbold og store personligheder.

Danmark er en lille fodboldstormagt

Vi er kun små seks millioner mennesker, men en EM-semifinale, et EM-guld og kvartfinaler ved både EM og VM på 30 år vidner om en sund fodboldnation. Denne her generation ser lovende ud.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Delaney er en charmetrold

Han er alt det, vi gerne selv vil være. Sjov, charmerende, kæk, cool, en fighter og en leder, og så under han også alle andre det bedste. Fantastisk moment, da han efter Joakim Mæhles ydersideoplæg mod Tjekkiet råbte: 'Det er så sindssygt lavet, det der!'

Højbjerg og Kjær er moderne mænd

Der er plads til både brystet fremme og følelser så stærke, at tårerne triller. Det er Pierre-Emile Højbjerg og Simon Kjær, der viser verden, hvordan man som mand anno 2021 kan rumme det hele, mens man samtidig er en ekstrem leder.

Parken kan mere, end vi troede

I flere år har Parken været mere hygge end hektik. Gruppekampene ved EM viste, at danskerne godt kan være langt mere med i kampene. Hold min flyvende fadøl, hvor det eksploderede, da ‘AC’ bragede det langskud ind mod Rusland.

Andreas Christensen kan blive verdensklasse

'AC' er lige nu Danmarks bedste bud på en spiller, der hurtigst kan nå op i den kategori, som vi kan kalde verdensklasse. Vi ville ikke blive overraskede, hvis denne sommer bød på solide rygter om et klubskifte til en af verdens største klubber.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Billedet, vi aldrig glemmer

Den heltegerning af Simon Kjær, da Christian Eriksen faldt om mod Finland, vil vi aldrig glemme. Rundkreds om vennen og så hen og trøste Eriksens kæreste, Sabrina, da hun gik på banen. To af de nok største menneskelige øjeblikke under hele EM ført an af Kaptajn Kjær. Billeder, vi aldrig vil glemme.

Hjulmand ændrer hurtigt mening

Jonas Wind startede som førsteangriber og Andreas Skov Olsen som den store joker, men begge faldt langt ned i Kasper Hjulmands hierarki, som EM skred frem. Der er ikke langt fra stjerne til vandbærer på Hjulmands hold.

Vi har ikke lyst, men vi kan godt uden Eriksen

Lad for alt i verden Christian Eriksen vende tilbage på det her landshold, for han vil kun gøre holdet endnu bedre som den teamplayer, han er – og med sine ekstraordinære individuelle kvaliteter at byde ind med. Men Danmark kunne heldigvis også uden den største stjerne.

Joakim Mæhle har været en af EMs allerbedste

Glem jantelov og dansk underdanighed – Joakim Mæhle har været blandt de fem bedste spillere af ALLE under det her EM. Det var ikke bare et dansk gennembrud, men et internationalt gennembrud, som har fået hele verdens øjne op for nordjyden.

Foto: Valentin Ogirenko / POOL Vis mere Foto: Valentin Ogirenko / POOL

DBU var for længe om at gå imod UEFA

Kasper Hjulmand blev efterladt godt og grundigt alene med kritikken mod Det Europæiske Fodboldforbund, UEFA, da det bad Danmark spille videre samme aften eller fortsætte kampen mod Finland dagen efter klokken 12. For længe var vi i tvivl om, hvorvidt Jesper Møller var UEFA-boss eller DBU-formand.

Der er kommet ny mentalitet hos Danmark

Det er slut med at dyrke underdog-rollen på det danske landshold. Hjulmand afslog inden semifinalen selv at tale Danmarks chancer ned. Det klæder Danmark med selvtillid og tro på egne evner.

Der mangler lidt kvalitet hos reserverne

Det blev en historie blandt mange, at Danmarks reserver var lige så gode som starterne. Men de glemte at kigge på kampenes forløb, hvor Danmark havde været foran og skulle kontrollere kampen. Da man skulle jagte et resultat mod England, så man kvalitetsforskellen på startere og indskiftere.

Danmark fødte en ny profil

Selvom man er lille, kan man godt være stor, lød det engang om Snøvsen. Snæver reference, men pointen holder på Mikkel Damsgaard. Der blev født en ny fast starter og profil på landsholdet under EM i 'Damsinho'.

Foto: CARL RECINE Vis mere Foto: CARL RECINE

Vi er dejligt dobbeltmoralske

Ingen russiske fans i Parken = helt fair. Ingen danske tilrejsende på Wembley = en skandale af rang. Vi danskere har muligvis smidt vores underdanighed under EM, men dobbeltmoralen holder vi fast i.

Du kan ikke bestille en landsholdssang

Alphabeat fik opgaven, men det var Gulddreng, der endte med at lave lydtapetet til årets EM. Måske mest af alt fordi det ikke blev et dansk 'lålå'-EM, som 'Danmarks Dynamite' lagde op til. Danmarks EM forvandledes fra en hyggelig sejltur op ad åen til surf på en tsunami. En sommerfest med dansestemning og armene i vejret, og den er helt sikker.

Det danske sammenhold VAR unikt

Et billede på niveau med spillercirklen om Christian Eriksen vil altid være det af jubelklumpen efter 'AC'-målet mod Rusland. En hel bænk af spillere – nogen uden spilletid – kastede sig i ekstase ind i klumpen. Det er tæt på allerede at være en floskel at tale om sammenholdet på landsholdet, men det var altså unikt.

Hjulmand voksede sig stor

Inden EM var landstræneren en teoretiker og fodboldnørd, men det var, som om han fandt sig tilrette med også at tale om følelser undervejs – især efter Eriksen-kollapset. Hjulmand voksede sig fra en træner for landsholdet til landstræneren – ham, alle lytter til.

Foto: NAOMI BAKER Vis mere Foto: NAOMI BAKER

Udlandet elsker os

Vi elsker, at udlandet elsker os. Sådan er det bare. Det er fedt at være kæledægger, og det blev landsholdet under EM. Vi var alle de andres favorithold nummer to. Det startede med sympatien for Danmark efter Eriksen-kollapset, men udlandets kærlighed fortsatte, da Mæhle, Damsgaard, Højberg, ‘AC' og alle de andre viste sig frem som det, vi bare også er - 'Nordens brasilianere'!

Danskerne erobrede Europa

Fra Amsterdam til Baku. De danske fans kunne ikke holdes tilbage, og især den rød-hvide fest i Amsterdam var for vild. De indtog byen og stadion og slap ikke grebet igen. Selv da London lukkede ned, blev der mønstret et hold af udlandsdanskere til at støtte op. Vi letter på hatten for de dedikerede danske fans!

Landsholdet samlede hele Danmark

Vi kender den gængse danske fodboldfan med sine klubtilhørsforhold og dertil medfølgende antipati mod spillere med det forkerte klub-cv. Det forsvandt da under EM. Landsholdet blev hele landets hold. Det samlede mænd, kvinder, jyder, københavnere, unge, gamle, etniske danskere, danskere af anden etnisk herkomst, inkarnerede fodboldfans og fodboldindifferente, ja, hele Danmark med alle de fine nuancer, der hører til.