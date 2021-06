»De havde lige spillet en sindssyg kamp, og så kom de pludselig cyklende forbi på hotelcykler.«

Tv-vært Thomas Bense og hans to-årige søn Elliott fik søndag aften noget af en oplevelse.

Som mange andre er de for tiden begejstrede over landsholdets succes ved EM, så da landstræner Kasper Hjulmands tropper søndag vendte tilbage til deres hotel i Helsingør, fik far og søn lyst til at kigge forbi,

»Vi var ude og køre, og så tænkte jeg, 'nu kører vi lige forbi og mærker stemningen og måske se nogle af spillerne,« fortæller Thomas Bense.

Mikkel Damsgaard, Joakim Mæhle og Elliott. Foto: Thomas Bense Vis mere Mikkel Damsgaard, Joakim Mæhle og Elliott. Foto: Thomas Bense

Der havde tidligere på dagen været et kæmpe fremmøde af danske roligans ved spillerhotellet, men da Thomas Bense og Elliott om aftenen kom frem, var der helt mennesketomt.

»Vi stod på en parkeringsplads. Min søn løb lidt rundt, og så kom spillerne forbi. Jeg mener, de var på vej til træning,« fortæller Thomas Bense.

»Flere af spillerne har jo små børn, så jeg tror, de syntes, at han var en sød lille fyr. De stoppede alle sammen op og fik taget et billede. Især Kasper Hjulmand var mega sød og snakkede i længere tid med ham og spurgte, hvad det var for en trøje, han havde på.«

Se flere billeder af Elliott og landsholdet herunder:

Thomas Bense synes, det er fedt at spillerne kom slentrende helt afslappet uden sikkerhedsvagter eller anden form for distance til deres fans.

»Det var på en måde ret dansk og hyggeligt. Det tror jeg ikke, man ville opleve i Italien eller Spanien.«

Thomas Bense medgiver, at det er smart at have en lille søn ved hånden, når man selv er fan af landsholdet.

»Haha præcis. Så er det ikke mig, der skal bede om et billede, men mig der spørger på min søns vegne. Det var også en god måde at sige til dem, at de har gjort et godt stykke arbejde.«

Elliott er endnu ikke begyndt til fodbold, men ifølge hans far skal han selvfølgelig på landsholdet, når han bliver større. På den måde var det fint at få mødt sine kommende kollegaer, tilføjer Thomas Bense.

»Nu fik vi netværket lidt, så er der sået nogle korn til senere. Generelt set var det bare en fed oplevelse at mærke, at de alle sammen var helt nede på jorden. Nu skal de bare banke Tjekkiet på lørdag.«

