»Når tingene er svære, er det godt at have et lyspunkt at se frem til.«

Den følelse kender de fleste sikkert. Og det gør en dreng på ti år også. Han hedder Malthe Hilkjær, bor i Gørlev og er dagens vinder i B.T.s EM-konkurrence #flagfordanmark, som du også kan deltage i.

I samarbejde med sin papfar, Kenneth, har han nemlig fået pyntet huset op med balloner, flag og spraymaling.

Derudover er der også købt hatte, huer, halstørklæder, trøjer og sokker med det danske flag på – alt det, som en ægte fodboldfan drømmer om.

Der er pyntet op med masser af balloner.

Der bliver altså gået all in i hjemmet i Gørlev, og det er der en helt særlig grund til.

Den seneste tid har nemlig været svær for Malthe. Han synes, det er svært at tale om, men sætter alligevel nogle ord på:

»Jeg er ikke så meget i skole, fordi jeg har svært ved at koncentrere mig. Der sker for mange ting omkring mig,« fortæller han.

Det er kun et par måneder siden, at Malthe fik diagnosen ADHD.

Malthe på 10 år. Foto: Privat

»Jeg skal have hjælp, så jeg kan blive glad for at gå i skole. Lige nu gør det mig ked af det,« siger han.

Men så er det godt, at fodboldfeberen har ramt Malthe og gør ham 'glad i låget'. Efter et svært år har han nemlig brugt EM som et positivt fokus og er klar til et knald af en fest.

»Jeg glæder mig til at se nogle gode mål. Ja, jeg håber bare, at de vinder ligesom for 29 år siden. Det var stort, siger min farfar,« fortæller Malthe.

Og der er ingen tvivl om, hvem der er hans favorit på det danske hold.

»Christian Eriksen. Han laver gode hjørne- og frispark. Og måden han spiller og dribler på er bare fed,« siger Malthe, der naturligvis har trøjenummer 10 og Eriksen på ryggen af den nye landsholdstrøje.

Den helt store drøm er, at der en dag kommer til at stå Hiljær. Men indtil da sætter han en ære i at bakke de danske drengre op og kommer da også lige med en opfordring til os alle:

»Jeg har hørt, at danskerne er blevet sløve til at pynte op. Så det har vi gjort, og det kunne da være sjovt, hvis andre også gjorde det.«

Vil du også gerne vinde fede EM-præmier?

Som optakt til den kommende EM-slutrunde har B.T. og DBU lanceret kampagnen #flagfordanmark, der skal få danskerne til at vise deres støtte til landsholdet – læs her, hvordan du kan vinde kampbilletter.

Konkurrencen går ud på at vise den mest kreative måde at flage for Danmarks landshold. Alle bidrag er med i B.T.s daglige konkurrence om en landsholdstrøje og et tørklæde. De bedste og mest kreative bidrag er også med i B.T.s hovedkonkurrence om billetter til en VM-kvalifikationskamp i Parken.

Her kan du se et udvalg af dagens andre fine billeder

Marc Buxens er klar til kamp!

Marc Buxens er gået all in på EM og har fået lavet sine togskinner i røde og hvide farve.

Også Heidi Bangs børn er helt klar til at tage hul på EM-slutrunden.

Heidi Bangs børn er EM-klar. Foto: Privat

Og så er der Peter Mortensen, der har gjort en helt særlig kage EM-klar.

Nemlig den famøse Kaj-kage!

Landsholdet har brug for din hjælp. Flag på den vildeste og mest kreative måde – hjælp med at gøre Danmark rød og hvid under EM!

Del dine bedste, sjoveste og mest kreative flagbilleder- og videoer med B.T., og vind fede præmier! Send til flag@bt.dk.