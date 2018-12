Den danske åbningssejr over Sverige var i den grad noget, der blev fejret i omklædningsrummet.

»I omklædningsrummet, der gik det lidt amok. Der var virkelig god stemning. Folk hoppede og dansede. Det er sådan, det skal være efter sådan en kamp. Jeg tror ikke, jeg havde kunnet ønske mig en bedre kamp for os.«

Sådan lød det fra en meget tilfreds Mie Højlund, efter hun netop havde haft sin slutrundedebut. Og hvilken en af slagsen. Den 21-årige komet var en evig trussel for svenskerne, der havde meget svært ved at styre hende.

Og Mie Højlund havde da efter sejren på 30-29 også svært ved at holde smilet tilbage, da hun blev spurgt til sin debut.

Det danske landshold fejrer Sandra Tofts redning i sidste sekund. Foto: EDDY LEMAISTRE Vis mere Det danske landshold fejrer Sandra Tofts redning i sidste sekund. Foto: EDDY LEMAISTRE

»Jeg tror ikke, den kunne være bedre end i dag. Det var en virkelig hård kamp. At den slutter, som den gør, er endnu federe,« siger den 21-årige landsholdsspiller med henvisning til Sandra Tofts redning på straffekast i sidste sekund.

En redning, der sendte Mie Højlund og resten af landsholdet i en ekstase, der altså i den grad blev taget med i omklædningsrummet.

»Den følelse vi har efter kampen er helt fantastisk, og det vil vi bare ride videre på,« siger Mie Højlund, der også erkender, at Danmark kom skidt fra start.

Hurtige udvisninger og mål imod var skæbnen for de rød-hvide, der kæmpede i første del af opgøret.

Mie Højlund havde slutrundedebut fredag aften mod Sverige. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Mie Højlund havde slutrundedebut fredag aften mod Sverige. Foto: Liselotte Sabroe

»Vi får en noget nervøs start. Det er vores åbningskamp, og vi skal lige mærke stemningen af. Og det synes jeg, man kan mærke på os. Men jeg synes, vi hurtigt får indstillet os og får nerverne på hold. At vi kan indhente det senere hen, er jeg stolt af,« siger Mie Højlund.

Lader i jer ryste lidt for let?

»Det kan man godt sige. Vi skal i hvert fald have afstemt vores spændingsniveau. Men det synes jeg også, vi klarer hurtigt. Der er selvfølgelig nogle mål at hente, som vi lige mister i starten, og det er jeg stolt over, vi når at hente,« siger Mie Højlund.

Næste opgør for hende og resten af det danske mandskab er søndag, hvor Polen venter. Tirsdag gælder det så sidste puljekamp mod Serbien.