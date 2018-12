Er Stine Jørgensen den rigtige anfører for de danske håndboldkvinder?

TV 2-eksperten Trine Nielsen er langt fra overbevist og langer nu hårdt ud efter Stine Jørgensens kvaliteter som anfører.

Trine Nielsen hæfter sig ved, at en anfører skal være i stand til at løfte sine holdkammerater såvel som kunne at stille krav.

Noget, som Stine Jørgensen ikke mestrer, mener eksperten.

Trine Nielsen, håndboldekspert på TV 2 SPORT. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Trine Nielsen, håndboldekspert på TV 2 SPORT. Foto: Liselotte Sabroe

»Hun skal være den, der tegner landsholdets profil udadtil, men Stine er næsten blottet for attitude. I min verden kunne Stine vinde hele håndbolddanmark, hvis hun havde omfavnet sin position som en af landsholdets allerbedste spillere. Hvis hun havde forsøgt at udnytte den, tror jeg også, hun havde flyttet sig som menneske,« lyder det fra Trine Nielsen.

Og det stopper ikke på håndboldbanen.

For uden for halgulvet er den også gal. Det gælder særdeles i kontakten med medierne, hvor Trine Nielsen savner noget attitude hos den 28-årige anfører.

»Medierne er et nødvendigt onde for hende. På det punkt gør hun, hvad hun skal og ikke mere. Jeg synes, hun mangler at give noget af sig selv. Der er vi jo forskellige som mennesker, og det har jeg fuld respekt for, men når Stine har det sådan, synes jeg ikke, hun er den rigtige anfører. Anførerrollen er mere vidtrækkende.«

Stine Jørgensen under træning ved EM i kvindehåndbold i Nantes i Frankrig, onsdag den 5 december 2018. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Stine Jørgensen under træning ved EM i kvindehåndbold i Nantes i Frankrig, onsdag den 5 december 2018. Foto: Liselotte Sabroe

I stedet peger Trine Nielsen på nogle helt andre kandidater til rollen som anfører. Det kunne eksempelvis være målvogter Sandra Toft eller Anne Mette Hansen, som, ifølge Trine Nielsen, begge viser noget vildskab på banen.

Også TV2 Sports håndboldredaktør, Dan Philipsen, har langet ud efter landsholdets anfører, som, ifølge Dan Philipsen, kun giver et minimum af sig selv i de interviews, hun stiller op til.

Stine Jørgensen har været anfører for Danmark siden 2016.

B.T. Sport har forsøgt at få en kommentar fra Stine Jørgensen og landstræner Klavs Bruun Jørgensen. De har ikke vendt tilbage på vores henvendelse.